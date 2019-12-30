سمية موسى: معرض «ملهمي عجمان» نافذة إبداعية نوعية

المصدر: عجمان - البيان

قالت الفنانة التشكيلية سمية موسى إن مشاركتها في معرض «ملهمي عجمان»، الذي نُظم قبل أيام، مثّل لحظة مهمة في مسيرتها الفنية، لافتة إلى الدعم والتشجيع اللذين يقدمهما سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان للحركة الفنية والفنانين في الإمارة.

وقالت سمية موسى: «شعوري لا يوصف بعد مشاركتي في هذا المعرض الجميل الذي أتاح للفنانين والمبدعين في إمارة عجمان أن يتألقوا بإبداعاتهم ومعارضهم الفنية، كنت سعيدة جداً بهذه المشاركة، وزادت سعادتي بتشريف وحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، فلقائي بسموه فرحة لا توصف».

إلهام

وتابعت الفنانة: إن هذا المعرض يشكل بالنسبة لنا كفنانين، في الحقيقة، واحة إلهام، إذ إنه يجدد في دواخلنا جذوة الإبداع والطاقات الفنية، لنعود أكثر إبداعاً وحماساً وانتعاشاً. وإن حضور سيدي سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وسام على صدورنا، ودعم كبير لنا بأن نستمر ونقدم الأفضل دائماً في جميع المجالات الفنية والعلمية، وأن نوصل رسالتنا الفنية إلى العالم كله، إن حضور سموه هو بحد ذاته إلهام للفنانين، فما أجمل أن نرى شيوخنا بالقرب منا، نستظل بدعمهم ورعايتهم، نعم نحن في دولة الإمارات، التي تتميز بقيادة رشيدة تهتم بأبنائها في كافة المجالات، وسيكون عام 2020 بإذن الله عاماً مليئاً بالإنجازات، وإن طموح أبناء الإمارات العالية يحلق في سماء الإبداع.

25 وقد شارك في المعرض 25 ملهماً، من بينهم فنانون تشكيليون ورسامون ومصورون ومصممو غرافيك وشعراء استعرضوا أعمالهم الفنية في المعرض، وقدموا شرحاً لفكرتهم وأعمالهم التي شهدت تناغماً بين التراث الإماراتي الأصيل والحداثة المعاصرة وعكست الذائقة الفنية العالية التي يتميز بها الملهمون.