جائزة حمدان بن محمد للتصوير الضوئي و«أمنية» تسعدان شاباً مبدعاً

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت مؤسسة «تحقيق أمنية»، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، أمنية شاب في الحصول على كاميرا لتنمية موهبته في مجال تصوير أفلام الفيديو والصور الفوتوغرافية.

واستقبل محمد مصطفى الضو، رئيس قسم البحوث والتطوير، وعلا خلف، اختصاصي بحوث وتطوير لدى جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، الشاب سالم ( 17 سنة) لدى وصوله برفقة سمر الصيداوي، مدير مكتب مؤسسة «تحقيق أمنية» في دبي، وقاموا بتعريف الحضور بالجائزة وأهدافها، فضلاً عن الدورات والندوات التي تُوفرّها لجميع عُشاق التصوير بكل أنواعه. كما قام ممثل شركة نيكون الشرق الأوسط، طارق عبد الرحمن، بتعريف سالم على أنواع الكاميرات (والتي أهدته "أمنية" إحداها)، مع تقديم شرحٍ وافٍ على نوعين من كاميرات نيكون المُميّزة لإفساح المجال أمامه للاختيار من بينها.

ورافق الجميع سالم إلى متاجر المحلات الكبرى في دبي مول حيث اختار كاميرة نيكون د-850 بعد إعجابه بمُميزاتها وقدرة عدساتها القوية وطريقة استخدامها. وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: « أشكر إدارة جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي وفريق عمل البحوث والتطوير، وشركة نيكون على التعاون الكبير لتحقيق أمنية سالم لتنمية موهبته».

وأضاف: «لا يسعني في هذا المقام سوى أن أشيد بجهود جميع الجهات لمساعدتنا على تحقيق أهداف المؤسسة النبيلة في عام التسامح، والمُساهمة في دعم مُبادراتنا الإنسانية لتحقيق أمنيات الأطفال المرضى وترجمتها إلى واقع، والتمكّن من إدخال البهجة والسعادة على قلوبهم».