في ذكرى وفاة أخيها.. العثور على شقيقة جورج مايكل ميتة

المصدر: البيان الإلكتروني

ربما يكون الأمر صدفة أو مدبراً أو ربما قد يكون انتحاراً.. حيث عُثر على ميلاني بانايوتو شقيقة جورج مايكل ميتة في يوم عيد الميلاد، بعد 3 سنوات بالضبط من وفاة نجم البوب البريطاني في 2016، وذلك في منزلها بلندن، حسبما أوردت شبكة «بي بي سي».

وكانت شقيقتها الكبرى يويدا بانايوتو (57 عاماً) قد اكتشفت جثة أختها ميلاني التي تعمل مصففة الشعر (55 عاماً) في مساء يوم عيد الميلاد، وهو تاريخ رحيل جورج مايكل قبل ثلاث سنوات.

وفيما تواصل الشرطة التحقيق، لم تعلن أي شبهة جنائية وراء الوفاة حتى الآن.

وقال المحامي جون ريد في بيان صادر له يوم الجمعة: «يمكننا أن نؤكد أن ميلاني قد توفيت بشكل مفاجئ، لذا، نطلب من وسائل الإعلام احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت العصيب».

الجدير بالذكر أن المغني الراحل كان قد ترك ثروة ضخمة تقدر بـ50 مليون جنيه استرليني لشقيقته المتوفاة التي كانت تعمل في مجال الماكياج وتصفيف الشعر، حيث اعتادت قص شعر أخيها في رحلاتهما معاً، كما ورثت الشقيقة الكبرى يويدا أيضاً جزءاً كبيراً من ثروته العقارية.