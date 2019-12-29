شاهد.. فئران بارتفاع مترين في نيويورك!

المصدر: البيان الإلكتروني

رؤية الفئران في شوارع نيويورك شيء مألوف، لكن سكان هذه المدينة على موعد مع رؤية فئران ضخمة في بعض الأحيان، تكون أحيانا قابلة للنفخ وأطول من الزرافات فما نوع هذه الفئران يا ترى؟

تستخدم النقابات الأمريكية القوارض البالونية العملاقة كرمز للاحتجاج، وتضعها خارج مكاتب مختلف الشركات لتسليط الضوء على النزاعات العمالية.

هذه الفئران القابلة للنفخ تصنعها شركة Big Sky Balloons، والكائن مقرها بولاية إلينوي وسط غرب الولايات المتحدة، وفق "يورونيوز".

عدد من هذه الفئران يمكن أن يصل ثمنها إلى آلاف الدولارات، وقد تبدو بعض الفئران شرسة أكثر من غيرها.

وتملك نقابات نيويورك عشرات البالونات التي يتراوح ارتفاعها من ستة أقدام (1.83 متر) إلى 25 قدمًا.