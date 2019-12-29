برنامج حافل لقصر الإمارات في استقبال العام الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

أتمّ فندق «قصر الإمارات» الحائز أرقى جوائز الضيافة العالمية، الاستعداد لمنح ضيوفه أمسية ساحرة لا تُنسى خلال احتفالهم باستقبال العام الجديد، تجمع بين أشهى المأكولات المُفضّلة لدى الجميع والترفيه الحيّ، مع فرصة فريدة لمُشاهدة الألعاب النارية المُذهلة، التي لا يُمكن تفويتها عند انتهاء العدّ التنازلي لحلول العام الجديد.

يمكن للضيوف أن يتوقعوا عبورهم في رحلة ممتعة خلال الاحتفال بليلة رأس السنة مع مجموعة من أفضل التجارب الذوقية في مطاعم القصر الفاخرة «باربكيو القصر»، «الصياد»، «ميزالونا» و «لو فاندوم براسيري»، والتي ستجعل من هذه الأمسية الرائعة تجربة لا تُنسى، حيث يعد «باربكيو القصر» بليلة ساحرة.