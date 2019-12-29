اختتام الدور الأول من بطولة فزاع لليولة

المصدر: دبي- البيان

اكتمل صعود المشاركين الـ16 على خشبة المسرح في ختام الدور الأول «المجموعات» ليلة أول من أمس الموافق 27 ديسمبر، في الحلقة الرابعة من بطولة فزاع لليولة في نسختها العشرين والنسخة الخامسة عشرة من برنامج الميدان، البطولة الأكبر من نوعها لليولة ويحصد فيها الفارس «كأس فزاع الذهبي» والجائزة الكبرى البالغة مليون درهم.

وتزينت قلعة الميدان في القرية العالمية بدبي، بالحضور الحاشد الذي توافد لمتابعة فعاليات الحلقة التي كشفت عن ثالث دفعة من المتأهلين إلى الدور الثاني ممن حصدوا أفضل النتائج، وهما: جمعة عبيد بالعبد آل علي الذي حقق المركز الأول وسبق له الفوز بلقب بطولة الناشئين، ومنصور بن عبيد الوهيبي من سلطنة عمان الذي جاء بالمركز الثاني.

وانطلقت المنافسات في الحلقة بمشاركة المجموعة الرابعة، وجاءت البداية بالصعود على خشبة المسرح من اليويل صالح عبد الحكيم يوسف، برقم التصويت 13، وهو المشارك من مملكة البحرين. وقدم اليويل أداء جيداً في اليولة الأرضية من خلال التحكم والثبات، وحصل على العلامة 46.

ثم صعد محمد عمر المهيري برقم التصويت 14، من إمارة الشارقة، والذي تمكن من إلهاب حماس الجماهير بعد أداء ثابت وقوي، ونال العلامة 47.

وجاء الدور على عيسى محماس الأحبابي برقم التصويت 15، من العين، وهو يشارك للمرة الأولى، والذي نال تفاعلاً من الجماهير الحاضرة وحصل على العلامة 49.

ثم اختتم العروض، عبيد سالم النعيمي برقم التصويت 16، من عجمان، والذي قدم أداء مليئاً بالثقة ونجح بالإبداع والتفوق في جميع الفئات الخاصة باليولة وحصد العلامة 48.

وأكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن المستويات التي قدمها اليويلة الـ16 في الدور الأول، تعد بالمزيد من الإثارة والعروض القوية في الأدوار الحاسمة، وقالت: نشكر جميع اليويلة الذين شاركوا في الدور الأول، ونتمنى التوفيق لمن سيكمل التحدي.

وقدم الشاعر سيف بن سالم المنصوري، قصيدة في الحلقة، بعنوان «نوادر المعنى» مهداة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، فيما عبّر الفنان فاضل المزروعي، عن سعادته بالمشاركة بصورة شبه دائمة في البرنامج، حيث تواجد في 14 من أصل 15 موسماً، وهو ما يجعله في كل عام يسعى لتحضير أغانٍ خاصة بالحدث.