حضور وتفاعل كبيران في حفل رامي صبري بالقرية العالمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

شهدت القرية العالمية أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، مساء أول من أمس، حفلاً غنائياً مميزاً للنجم رامي صبري على المسرح الرئيسي، وذلك ضمن برنامجها الترفيهي السنوي الحافل في موسمها الرابع والعشرين بالتعاون مع روتانا. وقد شهد الحفل حضوراً وتفاعلاً كبيران من الجمهور.

وحرص صبري على تقديم الشكر لدبي والقرية العالمية لاستضافته. وقدم رامي صبري، باقة من أجمل أغانيه على المسرح الرئيسي في القرية العالمية، بما في ذلك أغاني ألبومه الغنائي الجديد «فارق معاك».

ويمتلك صبري خلفية موسيقية غنية حيث درسها في مصر، واشتهر في بداياته بتلحين العديد من الأغنيات لعدد من النجوم العرب، قبل أن يقرر الغناء مع إطلاق أولى أغنياته مثل «حاول تنساني» و«بقابل ناس».

وكان صبري قد شارك جمهوره، بصورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهو على متن الطائرة متوجهاً إلى دبي، قبيل الحفل.