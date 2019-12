دبي تجمع نجوم العالم في استقبال العام الجديد

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أيام قليلة تفصلنا عن ليلة رأس السنة، حيث تشع دبي خلالها بألوان المرح والاحتفالات المتنوعة، وتضاء سماؤها بألوان الألعاب النارية، فمع نهاية العام، تتحول كل أنظار العالم نحو «دانة الدنيا» تترقب عروضها التي تعودت معها أن تبهر العالم، فيما يترقب سكانها ما تستضيفه من حفلات غنائية تستضيف نجوماً عالميين، لا تقل إبهاراً عن عروض الألعاب النارية التي تنير جنبات برج خليفة، وبرج العرب، وسماء نخلة جميرا، ومنطقة فستيفال سيتي.

أجندة دبي في رأس السنة، تبدو ملأى بالحفلات الغنائية، التي يقدمها عدد من نجوم الغناء على مستوى العالم، فيما يتألق في تلك الليلة، بعض منسقي الأغاني «دي جي» المعروفين على مستوى العالم، ممن يحترفون التعامل مع الإيقاعات والأغاني على اختلاف مشاربها، ليبقوا الجمهور في حالة تيقظ دائم.

في ليلة رأس السنة الميلادية، وغير بعيد عن برج خليفة ونافورة دبي، سيتألق الفنان السوري ناصيف زيتون، على خشبة مسرح دبي أوبرا.

زيتون الذي كتب اسمه من ذهب في دفاتر الغناء العربي، بعد إطلاقه لأغنيات أحبها الناس، وحصدت ملايين المشاهدات على موقع «يوتيوب»، في ذات الليلة لن يكون حفل دبي أوبرا قاصراً على ما سيقدمه ناصيف زيتون، وإنما سيطل إلى جانبه، مغني البوب الأمريكي تشينوا هوك، والذي سيعيد ذاكرة الجمهور إلى الوراء قليلاً عبر تقديمه لأغنيات الراحل مايكل جاكسون وعازف القيثارة المغني إد شيران.

غرامي

نحو 15 دقيقة، هي المسافة الفاصلة بين برج خليفة وميدان، حيث سيتألق مغنّي الراب الأمريكي نيللي، الذي يعد حالياً واحداً من أبرز نجوم الراب في العالم.

نيللي سيطل على الجمهور من على خشبة «درايز دبي»، ويتوقع أن يقدم تشكيلة من أغنياته الناجحة التي تعود أن يقدمها بأسلوبه الجميل، وعلى رأسها «هوت إن هير»، وكذلك «ديليما» التي سبق أن قدمها مع المغنية كيلي رولاند.

في الوقت ذاته، سيكون رواد شاطئ وايت بيتش في نخلة جميرا، على موعد مع مغني الآر آند بي، الأمريكي ني ـ يو (Ne Yo)، الحائز على جائزة غرامي ثلاث مرات، وهو صاحب أغنيات «مس إندبندنت» و«لت مي لوف يو» (Let me Love You). على أرض زيرو غرافيتي، وفي الهواء الطلق، تلتقي إيقاعات نجوم منسقي الأغاني «دي جي»، حيث يلتقي هناك البريطاني جوناس بلو، وجاكس جونز.

الأول عرف بإنتاجات الريمكس العالمية وعلى رأسها «فاست كار» و«برفيكت ستراينجر»، فيما الثاني عرف في موسيقاه البريطانية الأصل، ومقطوعاته الجميلة ومن بينها «يو دونت نو مي» (You don’t know me) و«آي غوت يو» (I Got You)، علماً بأن هذه ليست المرة الأولى التي يطل فيها جونز على جمهوره في زيرو غرافيتي، فقد سبق له أن أحيا حفلات رأس السنة الميلادية هناك، مرات عديدة.

إيقاعات مرحة

أما نجم منسق الأغاني ماركي مارك، فسيلمع في سماء القرية الإيرلندية بدبي، حيث يتوقع أن يتمكن من إشعال زوار القرية، بموسيقاه وإيقاعاته المليئة بالمرح والفرح، في الوقت ذاته، سيطل منسق الأغاني ديكسون، المعروف بموسيقى الهاوس والتكنو، على جمهوره، خلال حفل سيقام في سوهو غاردن.

ديكسون سبق له أن احتل المرتبة الأولى في قائمة ريزيدنت أدفايزور لأفضل 100 دي جي على مستوى العالم.

تحت عنوان «أندر ذا ستارز»، تجمع حديقة زعبيل، كافة عشاق بوليوود والأغاني الهندية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع الإيقاع الموسيقي الهندي، الذي سيقدمه أحد منسقي الأغاني، فيما ستطل عليهم نجمة التلفزيون الهندي سيمران أهوجا، في وقت يمكن للجمهور الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية التي ستنطلق من جنبات برج خليفة عند منتصف الليل.