إبداعات أطفال «مركز الجليلة» تستشرف عوالم «المريخ»

المصدر: دبي - البيان

اختتم مركز الجليلة لثقافة الطفل مخيمه الشتوي «حلم المريخ» بسلسلة فعاليات إبداعية شارك فيها ما يقارب 50 طفلاً من عمر 4 حتى 16 عاماً. وحضرها وفد من الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي متمثلاً بالمقدم إسماعيل عبد الله أحمد مدير مركز إطفاء وإنقاذ بورسعيد، والنقيب د.أحمد يوسف الشنقيطي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة، والملازم جابر الأحبابي رئيس قسم الشراكات، إلى جانب عادل عمر مدير أول إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في مركز الجليلة لثقافة الطفل، وإداريين وفنانين من المركز، وأولياء أمور الأطفال المشاركين.

استعراض

وقد بدأ الحفل الختامي لمخيم «حلم المريخ» باستعراض فني قدمه الأطفال من الفئة العمرية 6 حتى 9 سنوات، تمثل بتصميم شاشات عرض مصنوعة من صناديق المياه، حولها الأطفال إلى مسارح مصغرة لخيال الظل، فيما قدم الأطفال ما دون السادسة نماذج للمكوك الفضائي الذي صنعوه بأنفسهم.

وفي قسم الخزف عمل مجموعة من الأطفال على تخيّل شكل الكائنات الفضائية وصمموا هذه الكائنات من الطين، وكان لافتاً أن كل طفل توقع ملامح وصفات شخصية مختلفة للكائن الذي صممه. وفي المرسم عبّر الأطفال عن رؤيتهم للفضاء من خلال الألوان والرسم على الأقمشة.

مفاجأة

ومفاجأة الحفل الختامي كانت عملاً موسيقياً إبداعياً متميزاً قدمه الأطفال مع أساتذة الموسيقى في المركز تحت شعار «صدى الحلم وصوت الفضاء»، وتمثل بابتكار موسيقى افتراضية لكوكب المريخ، حيث عمل الأطفال على توقع الأصوات التي يمكن أن تكون على الكوكب وركبوا هذه الموسيقى بدمج عدد من الآلات ثم عملوا على توجيهها كرسالة إلى الفضاء ثم قدموا نموذجاً مختلفاً للموسيقى التي تلقوها من الأعلى.

إنجازات

واختتم المخيم بعرض مسرحي لعمل بعنوان «الرحلة 2117» يعكس تأثر أحد الأطفال الإماراتيين بإنجازات وطنه في مجال الفضاء، فيحلم أنه وصل إلى المريخ، وخلال الحلم يكشف لنا عن اللعب كوسيلة تواصل بينه وبين الأطفال المريخيين، وعن القواسم المشتركة بين كل الأطفال أينما كانوا، كما يأمل الطفل أن يكون الفضاء مكاناً رحباً لاكتشافات البشر على أن يبقى مليئاً بالمحبة والإخاء.

رافق حفلَ ختام المخيم تكريمٌ لمجموعة من الأطفال الأيتام الذين استمتعوا بفعاليات المخيم والتدريبات الإبداعية المتنوعة برعاية من الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر.