شاهد.. عائلة تُبكي نادلة مطعم عشية عيد الميلاد

المصدر: البيان الإلكتروني

تسببت عائلة عشية عيد الميلاد في بكاء نادلة متقدمة في السن بمطعم للوجبات السريعة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

العائلة، وبحسب (ABC News)، قامت خلال دفعها ثمن وجباتها بإكرام النادلة بـ 100 دولار عن كل فرد من أفرادها، وفق ما يظهره الفيديو.

يذكر أن النادلة، التي كانت تعمل عشية الاحتفال بعيد الميلاد، تلقت ما مجموعه 500 دولار من العائلة، ما أدخلها في نوبة بكاء.