ليام باين وجورجا سميث يمتعان الجمهور في ليلة الافتتاح الثانية

المصدر: دبي - غسان خروب

انطباعات جميلة تركها المغني البريطاني ليام باين، العضو السابق في فرقة «وان دايركشن» وزميلته الانجليزية جورجا سميث، في أذهان أولئك الذين اجتمعوا أمس في برج بارك، تحت ظلال برج خليفة، احتفالاً بثاني أيام افتتاح مهرجان دبي للتسوق، في دورته الـ 25، التي تستمر حتى مطلع فبراير المقبل.

ليام باين، لم يدخر جهداً في نثر الفرح على رؤوس الجمهور، عبر ما قدمه من أغنيات كثيرة، حصلت على المراكز الأولى في قوائم الأغاني الأجنبية.

وفور اعتلائه منصة الغناء، حظي باي بتصفيق حار وتشجيع كبير من الجمهور المحتشد، ليقدم لهم باقة من أغنياته القديمة والجديدة، خاصة تلك التي تضمنها ألبومه الأخير الذي يحمل عنوان LP1، كما قدم أيضاً أغنيته المشهورة «بيدرووم فلور» التي حازت على 100 مليون استماع على تطبيق «سبوتفاي».

حماس

وخلال حفلته، نجح ليام باين في إشعال الحماس بجمهوره، الذي رقص كثيراً على إيقاع أغنياته، وذلك ضمن فعاليات مهرجان عالمي أصبح عنواناً لحال دبي: مدينة الفرح والسعادة.

رحلة النغم والفرح في ليلة المهرجان الثانية لم تتوقف عند حدود ما قدمه ليام باين من أغنيات، إذ سرعان ما تحولت إلى أيقونات في قوائم الغناء الأجنبي، تلك الرحلة استمرت مع المغنية الانجليزية جورجا سميث التي أطلت على أفراد الجمهور بكل أناقة، لتأخذهم معها في رحلة طويلة، تنقلت فيها بين عموم أغنياتها المختلفة، وعلى رأسها أغنيتها «بلو لايتس»، التي قدمتها في بداياتها الفنية، كما قدمت أيضاً أيقونتها «وير اي ديد غو»، وكذلك أغنيتها «برينس»، وجل هذه الأغنيات يعود إلى ألبومها الأول، في حين لم تبخل جورجا على الجمهور بأغنياتها، فقدمت لهم ثلة من أغنيات ألبومها الجديد.

تفاعل

فقرة جورجا، لم تقل حرارة عن فقرة ليام باين، حيث إن تفاعل أفراد الجمهور معها لم يقل حرارة، فقد استطاعت جورجا أن تبث بهم جميعاً أجواء من الفرح الكبير والتفاعل النوعي على إيقاعات أغنياتها. إذ نجحت خلال الحفل من إشعال حماس الجمهور، الذي اختلفت جنسياته ومشاربه، فيما بدا الشباب الشريحة المهيمنة على الحفل، لتودعهم جورجا بحرارة عالية، وسط دعوات الجمهور لها بمواصلة تقديم أغنياتها.