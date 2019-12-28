25 فعالية عالمية متفردة في «دبي للتسوّق» احتفاءً بالعام الجديد

المصدر: دبي - البيان

تشهد دبي في كل عام احتفالات ضخمة للترحيب بالعام الجديد، لكن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة الثلاثاء المقبل ستكون أضخم وأكثر تميزاً، فهي تتزامن مع احتفالات المدينة باليوبيل الفضي لمهرجان دبي للتسوّق، الذي اطلق فعالياته المميزة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أول من أمس وتستمر على مدار 38 يوماً. وهنا تقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«جدول فعاليات دبي» قائمة بأبرز الفعاليات الاحتفالية التي تشهدها المدينة خلال ليلة رأس السنة 2020.

تشتهر دبي بعروض الألعاب النارية المبهرة، لكن هذا العام، ستتألق المدينة بعروض أضخم وأطول ستضيئ سماء المدينة مع حلول منتصف الليل. ويمكن للزوّار والمقيمين الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية في عشر مناطق مختلفة، وهي: برج خليفة، وبرج العرب، والسيف، و«ذا بييتش»، و«لامير»، و«ذي بوينت»، والقرية العالمية (التي ستشهد إطلاق 7 عروض ألعاب نارية بما يتزامن مع توقيت 7 دول مشاركة في القرية العالمية)، وبرواز دبي، ودبي فستيفال سيتي مول، وأتلانتس النخلة.

وتستضيف المدينة خمس حفلات موسيقية لتلبي مختلف الأذواق، حيث يحيي مغني الراب الأمريكي الشهير نيللي حفلاً في «دراي دبي»، بينما يمكن لزوّار «وايت بيتش» الاحتفال بليلة رأس السنة على أنغام موسيقى الـ «آر آند بي» خلال حفل المغني «ني-يو». ويقدّم كلٌ من «جوناس بلو» و«جاكس جونز» حفلاً في زيرو جرافيتي، بينما يستضيف «ميدان جراند ستاند» حفل Race 2020 Badshah.

ولأولئك الراغبين بوداع العام، تستضيف دبي أوبرا حفلاً للمغني السوري ناصيف زيتون. حيث يمكن للحضور الاستمتاع بإطلالة خلّابة على برج خليفة وتناول المأكولات على أنغام وأغاني النجم الفائز ببرنامج «ستار أكاديمي».

الحفلات

سيرتقي برج العرب باحتفالات رأس السنة الجديدة نحو مستويات أعلى من الفخامة خلال حفل This Is 2020، بينما تستضيف العديد من الوجهات احتفالات راقية للترحيب بالعام الجديد، ومنها سفينة إليزابيث 2 «The QE2»، وفندق فور سيزونز في منطقة جميرا، والقرية الإيرلندية في القرهود، وفندق إميرالد بالاس كمبينسكي على جزيرة نخلة جميرا، وفندق العنوان مرسى دبي، وتستضيف حديقة زعبيل حفلاً في الهواء الطلق.

ويستقبل نادي الإمارات للغولف العام الجديد بحفل عشاء فاخر على أنغام موسيقية تحية لملك الروك إلفيس بريسلي وملكة البوب مادونا. ويشهد فندق أتلانتس النخلة أجواء احتفالية للترحيب بالعام الجديد ببداية مميزة، حيث يستضيف الفندق الفاخر حفل عشاء راقياً على أنغام فرقة موسيقية من 30 عازفاً، ويتيح الفرصة لضيوفه لمشاهدة عروض الألعاب النارية الخلّابة التي ستنطلق في مناطق متفرقة في المدينة.

وأما زوّار ذي بوينت فهم على موعد مع أجواء احتفالية تستمر طوال اليوم، وذلك خلال فعالية 20H to 2020 والتي ستنطلق في تمام الساعة 6 صباحاً مع جلسة يوغا، تليها ورشة عمل تتمحور حول أسلوب الحياة الصحي، وسيبدأ منسق الأغاني بتقديم الأنغام الموسيقية بعد الساعة 4 عصراً ليتمكن الحضور من الاستمتاع بأجمل الألحان أثناء مشاهدة غروب الشمس، فيما يبدأ الحفل الرئيسي في تمام الساعة 8 مساءً، ومن ثم عروض الألعاب النارية عند منتصف الليل.

استقبال حافل

وكانت الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق قد انطلقت يوم أول من أمس، الخميس بحفل افتتاحي مذهل في برج بارك، وسط مدينة دبي، استقطب أكثر من 20.000 شخص من الزوّار والمقيمين من مختلف الجنسيات الذين توافدوا إلى الموقع للاحتفال بانطلاق هذا الحدث المميز.

كما شهد ممشى نافورة دبي أمام دبي مول حضور الآلاف من الزوار الذين استمتعوا بعرض الأضواء والليزر على واجهة برج خليفة الذي تناغم مع رقصات نافورة دبي على أنغام أغنية «دبي كوكب آخر»، التي تم إنتاجها خصيصاً لدورة المهرجان الخامسة والعشرين.

وتم نقل الحفل عبر شاشات كبيرة توزعت في المنطقة الخارجية لدبي مول ليتسع المجال أمام الجميع لمشاهدة هذه العروض الرائعة، خاصة أن الزوار استمروا بالتوافد إلى المنطقة لمشاهدة افتتاح المهرجان من الساعة الثالثة عصراً حتى اختتام الفعاليات في ساعة متأخرة من الليل.

أمسية

وكان سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم قد أعطى إشارة البدء لعروض الأضواء والليزر والألعاب النارية ونافورة دبي التي تلتها أمسية فنية أحياها كل من الشاب خالد وشيرين عبد الوهاب وحسين الجسمي. وكان عشّاق الفن الأصيل على موعد مع حفل هولوغرام لكوكب الشرق أم كلثوم، حيث احتضنت دبي أوبرا حفلاً شاركت فيه فرقة تضم 20 عازفاً.

وشهدت مناطق متفرقة حول المدينة انطلاق عدد من الأسواق الخارجية والتي رحبّت بضيوفها للاستمتاع بالتسوّق وتناول المأكولات ومشاهدة العروض الفنية والثقافية من مختلف أنحاء العالم، وانطلقت هذه الأسواق في السيف، ولاست إكزت الخوانيج، وحتّا، والرقة. وانطلقت عروض الألعاب النارية في تمام الساعة 9 مساءً في «ذا بيتش» و«لامير» والسيف ودبي فستيفال سيتي مول وخور دبي.

عروض

واستمتع زوّار مراكز التسوّق بعروض ترويجية وصلت حتى 90 بالمئة على أكثر من 1.000 علامة تجارية في 4.000 محل تجاري، بالإضافة إلى فعّالية «تخفيضات لمدة 12 ساعة»، والتي انطلقت في عدد من مراكز التسوّق التابعة لماجد الفطيم لتمنح زوّارها تخفيضات تصل حتى 90 بالمئة احتفالاً بانطلاق المهرجان.

ومن المتوقع أن يتوافد آلاف الزوّار إلى حديقة برج بارك للاستمتاع بفعّاليات اليوم الثاني للحفل الافتتاحي، والذي سيشهد حفلاً غنائياً من «ليام باين»، عضو فرقة One Direction، والمغنية «جورجا سميث».