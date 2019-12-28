ملتقى حضاري يروي أصالة حكاية «دانة الدنيا» ويعزف لحن الجمال والتناغم الثقافي

المصدر: دبي - البيان

أصبح مهرجان دبي للتسوق ملتقى حضارياً بهيجاً، يجمع أبناء مختلف الشعوب والحضارات في برامج مرح وترفيه تعزز لقاءهم وتحاورهم في دانة الدنيا بدولة الإمارات.

ومن المؤكد أن المهرجان في يوبيله الفضي خلال هذا العام يؤدي هذا الدور بثقة واقتدار، إذ اغتنى في إمكاناته وبرامجه على مر السنين بخبرات حافلة ووفيرة خلال دوراته السابقة، فها هو يتبدى للزائر في دورته الـ25، ملتقى للفرح والجمال والبهجة، يضم بجانب الفعاليات التسويقية باقات برامج ترفيهية وثقافية وإمتاعية متنوعة في ألوانها ومضامينها.

وبطبيعة الحال، يلحظ الزائر للمهرجان تفاصيل هذه الحالة في مظاهر فرح الناس ومشاركاتهم في فعاليات المهرجان كافة، وهو ما تجلى منذ يوم المهرجان الأول في هذه السنة وخلال جميع أنشطته، فعلاوةً على الإقبال على التسوق في ظل تخفيضات وجوائز وسحوبات كثيرة، يحظى الزائر للمهرجان بجرعات ترفيه ومتعة فنية ومعرفية متنوعة ومتعددة الأشكال.

حكاية وأصالة

تلك هي الصورة الخلاقة الطبيعية التي يجسّدها مهرجان دبي للتسوق والتي تميزه وتكسبه شهرة واسعة في مختلف أنحاء المنطقة والعالم، ليجسد، ومنذ انطلاقته الأولى، جوهر تفوق وإبداع دبي منذ القدم.. وكذا هي ملتقى حضاري دولي وواحة للتسوق عالمية بطابعها وتمتاز بالقيمة النوعية والانسيابية.. تلك هي حكاية دبي التي يروي جزءاً كبيراً من أركانها ومبناها مهرجان دبي للتسوق، العامر بالمرح والبهجة.. والذي يتبدى وهو في الـ25 أيقونة جمال وعطاء واقتصاد وترفيه وثقافة، تروي حكاية لقاء الحضارات الإنسانية في عوالم دبي - الوصل، حيث يدندن الخور نشيد الخير والقيم والعطاء.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المهرجان في هذا العام، بتوجهاته وطبيعته، يبدو ثري الخبرات مكين القدرات وقادراً على سرد تميز جمال دبي الخير ورفعة مكانتها بقوة واقتدار، حيث يروي بتوليفة برامجه وتطويراته حكاية النجاح الحقيق والمؤثر في تناغم الاقتصاد والثقافة والترفيه والجمال ضمن تفاصيل الحياة ومكوناتها على أرض دانة الدنيا.. إذ نجده يرفل ويحفل بفعاليات جديدة نوعية تتوزع في كل أركان المدينة، ميزتها الأساسية التشويق وعنوانها الكبير المتعة والفرح والتسوق في أحضان الخير والمحبة والتسامح.

خاصة أن المهرجان يثري ويعزز هذا المزيج وتلك التوجهات عبر عبق الفنون بأصنافها وفعالياتها كافة في جنبات دبي، إذ تتوزع العروض الفنية على شتى المراكز، مشتملةً على المسرح والموسيقى والتشكيل، والمخصصة لكافة الشرائح والفئات وجميع الجنسيات، وجميعها تتوازى مع باقات جوائز وربح للمتسوقين والحضور في برامج المهرجان، يهديها لهم المهرجان طوال 38 يوماً عامرة بالمرح والنشاط والمتعة، إذ يغمر المهرجان الزوّار والمقيمين خلالها بالفعّاليات الترفيهية الشيّقة، والعروض الترويجية المذهلة، وسحوبات الجوائز الكبرى.

نجاح وإثراء

تأتي دورة المهرجان في هذا العام كثمرة نوعية لجهود سنوات نجاح كبيرة في دوراته المتعاقبة، كما أنه يتوج التطور المحقق بشكل لافت خاصة في الدورتين الماضيتين، إذ كانت الدورة الـ 24 للمهرجان متميزة، حيث شاركت فيها أكثر من 700 علامة تجارية عبر 3200 متجر في المدينة، ليتيح للمتسوقين فرصة الحصول على عروض ترويجية تصل نسبتها إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات، وشهدت هذه الدورة تمديداً لمدة أسبوع إضافي.

وشهدت الدورة كذلك إقامة «تخفيضات لمدة 12 ساعة»، و«السوق الموسمي»، و«مفاجآت نهاية الأسبوع»، وعروض التسوّق المسائية. وفيما يتعلق بالعروض الترويجية قُدمت سحوبات إنفينيتي الكبرى يومياً الفرصة لأحد المحظوظين للفوز بسيارة إنفينيتي QX50، إضافة إلى مبلغ نقدي قيمته 150 ألف درهم.

ومن لم يحالفه الحظ في السحب اليومي أتيحت له فرصة أخرى في سحب عطلة نهاية الأسبوع، التي تم فيها اختيار 5 فائزين، حيث ربح كل منهم 20 ألف درهم، أي ما مجموعه 100 ألف درهم لكل أسبوع، فيما جرى في نهاية المهرجان سحب على الجائزة الكبرى وقدرها 500 ألف درهم لفائز واحد.

كما وفّرت سحوبات نيسان الكبرى الفرصة للمتسوّقين للفوز بسيارة نيسان يومياً، وتم اختيار رابح واحد كل أسبوع للفوز بسيارة سينترا. فيما تم توزيع جوائز بقيمة مليون درهم خلال العروض التي أقيمت في مراكز التسوق.

سوق السيف

ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت خلال هذه الدورة «سوق السيف التراثي»، والسفر عبر الزمن مع كارتييه، التي قدمت أول فعالية جماهيرية كبيرة لها في «دبي مول» لإطلاق ساعة «سانتوس دو كارتييه» يوم 21 يناير. وأيضاً هناك عروض التسوّق المسائية في مول الإمارات، يمكن خلالها للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية التي تنظمها المتاجر المشاركة في مركز تسوّق معيّن كل أسبوع.

وكذلك كان هناك تجربة مختلفة من تيفاني آند كو، في مول الإمارات. وكذلك استضافت دار الأزياء الفرنسية «جيفنشي» أمسية ممتعة في متجرها بـمول الإمارات. واستضاف دبي مول فعالية حصرية للعلامة التجارية العالمية شارلوت تيلبيري، المتخصصة في الجمال ومستحضرات التجميل والمفضّلة لدى الكثير من المشاهير في شتى أنحاء العالم، وذلك في أول ظهور وفعالية ترويجية لهذه العلامة في المهرجان.

2018

وشهدت الدورة الثالثة والعشرين والذي أقيم بين 26 ديسمبر - 27 يناير (33 يوماً)، عدة مبادرات من ضمنها «أول مفاجأة جمعة»، و«أول تنزيلات نهائية لنهاية الأسبوع»، وكذلك «بطاقة مهرجان دبي للتسوق»، التي تقدم فرصة مميزة لاكتشاف كل ما هو ممكن في دبي من خلال خصومات على رسوم الدخول إلى المعالم السياحية وكذلك على المطاعم تصل إلى 65%.

ومن الفعاليات التي شهدتها هذه الدورة «12 ساعة تسوق»، والحملة الترويجية «جدد أثاث منزلك - أنفق واربح»، بالإضافة إلى «مفاجآت يوم الجمعة»، التي يتم الكشف عن عروضها قبل 24 ساعة فقط، وأيضاً السوق الموسم، و«الأسبوع النهائي للمهرجان».

وبالنسبة للعروض الترويجية قدمت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات لـ 100 فائز أكثر من 33 كغ من الذهب المهرجان. وقدمت سحوبات إنفينيتي الكبرى سيارة إنفينيتي QX60 و150 ألف درهم نقداً يومياً. ومن جهتها قدمت مجموعة مراكز التسوق في دبي خلال المهرجان جوائز نقدية بلغت قيمتها مليون درهم، وقسائم هدايا بقيمة 480 ألف درهم.

22

أما دورة المهرجان في 2017 والتي كانت تحت شعار «تسوّق.. اربح.. احتفل»، وأقيمت بين 26 ديسمبر و28 يناير 2017 (34 يوماً)، فقدمت أوقاتاً ممتعة لملايين الزوّار والمتسوّقين.

وقد تزامن بدء المهرجان مع إطلاق «تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة»، وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وعدد من أبرز شركات التجزئة. وشهد اليوم الافتتاحي للمهرجان عرض «تخيل» الترفيهي الجديد، الذي اعتبر الأول من نوعه في العالم قدّمه دبي فستيفال سيتي مول، وحضره أكثر من 12 ألف شخص.

وشكّلت فعالية فاشن إكسبرس مفهوماً جديداً ارتكز على تقديم عروض أزياء داخل مراكز التسوّق تجمع بين أسلوب «الفلاش موب» وعنصر مفاجأة الجمهور. أما عروض الأزياء المتجولة فأقيمت في مواقع مختلفة بالمدينة.

أسباب للاحتفال

«أسباب أكثر لاحتفالات أكبر»، كان شعار المهرجان في دورته الثالثة والعشرين والذي أقيم بين 26 ديسمبر - 27 يناير 2018 (33 يوماً)، معززاً تجارب زوّاره من خلال روائع الموضة والأزياء، وروائع الجمال والعطور، وروائع الذهب والمجوهرات، لتمثّل هذه الفعاليات منصّات يقوم خلالها قطاع التجزئة بتقديم العروض أو إقامة الأنشطة التي تحقق الفائدة بالوصول إلى شريحة أوسع من الزوّار والمتسوّقين.