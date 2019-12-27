مصر تنفي شائعة انتشار إنفلونزا الطيور

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، بمنشور على صفحته في "فيسبوك"، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن تفشي فيروس " إنفلونزا الطيور" في مزارع الدواجن.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فقد تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة لتفشي فيروس " إنفلونزا الطيور" بمزارع الدواجن، وأن موقف المزارع آمن تماما.

وشدد المنشور الخاص بمجلس الوزراء على "رفع درجة الأمان الحيوي بكل المزارع لضمان عدم خروج أي دواجن من المزارع إلا عقب فحصها في المعامل والتأكد من خلوها من أي أمراض".