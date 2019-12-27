رامي صبري يُطرب زوار القرية العالمية اليوم

المصدر: دبي - البيان

ضمن برنامجها الترفيهي السنوي الحافل في موسمها الرابع والعشرين، أعلنت القرية العالمية أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن استضافتها، اليوم، النجم الشاب رامي صبري لإحياء الحفل الأخير لعام 2019 على المسرح الرئيسي، ابتداء من الساعة 9 مساءً، وذلك ضمن احتفالات الوجهة برأس السنة الجديدة.

وسيقوم رامي صبري، الذي يعتبر من أشهر نجوم الغناء في الوطن العربي، بتأدية أجمل أغانيه على المسرح الرئيسي في القرية العالمية بما في ذلك أغاني ألبومه الغنائي الجديد «فارق معاك» الذي تم طرحه مؤخراً في الأسواق العربية، وغيرها. ويمتلك صبري خلفية موسيقية غنية، فهو خريج الأكاديمية الموسيقية في مصر وقد اشتهر في بداياته بتلحين العديد من الأغنيات لعدد من النجوم العرب، قبل أن يقرر الغناء مع إطلاق أولى أغنياته مثل «حاول تنساني» و«بقابل ناس».

ويأتي حفل رامي صبري ضمن جدول الحفلات الموسيقية التي يزخر بها الموسم 24 للقرية العالمية، وكانت القرية العالمية أعلنت عن استضافتها نخبة من ألمع نجوم الفن والغناء من جميع أنحاء العالم، حيث يستضيف المسرح الرئيس حفلاً غنائياً كل يوم جمعة من الموسم الرابع والعشرين في التاسعة مساء.

7 ليال

وكانت القرية العالمية قد كشفت عن فعالياتها الخاصة بالعام الجديد التي تستمر حتى 7 يناير من العام المقبل، وتعد الجمهور بباقة من الفعاليات والاحتفالات المليئة بالمرح والمفاجآت، تتمثل في 7 احتفالات مميزة و7 جوائز استثنائية، و7 عروض للألعاب النارية تزامناً مع دخول العام الجديد في 7 مدن من مختلف أنحاء العالم،، ابتداءً من الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات، كما أعلنت القرية العالمية، عن منح جميع الأطفال تحت عمر 7 سنوات تذاكر مجانية للدخول والاحتفال مع عائلاتهم، لتكون بذلك الوجهة العائلية المثالية للاستمتاع والاحتفال بموسم الأعياد وسط أجواء مليئة بالفرح والأضواء والهدايا من جميع أنحاء العالم.