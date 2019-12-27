استعدادات مكثفة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2020 اجتماعاً لبحث آخر الاستعدادات لانطلاق الحدث التراثي في دورته الرابعة عشرة في 20 يناير المقبل بسويحان.

وناقشت اللجنة في الاجتماع الذي عقد بمقر نادي تراث الإمارات في أبوظبي برئاسة الدكتور عبيد علي راشد المنصوري وحضور حميد سعيد سالم بولاحج الرميثي وعلي عبدالله الرميثي أعضاء اللجنة العليا وجميع رؤساء اللجان العاملة الاستعدادات الفنية والإدارية لانطلاق المهرجان.

واستمعت اللجنة إلى عدد من التقارير المقدمة من رؤساء اللجان الفرعية متضمنة شرحاً لما تم إنجازه ميدانياً من أعمال في ميدان المهرجان بمدينة سويحان، واطلعت على آراء ومقترحات اللجان ومتطلباتها لإتمام الأعمال كافة، كل في مجال تخصصه.

وأكدت اللجنة العليا خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات والأعمال في الميدان في أسرع وقت وحسب الخطط الموضوعة، مشيرة إلى أن المهرجان سيواصل العمل وفق أهدافه ورسالته التي وضعها المغفور له بإذن الله الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وستعمل، استمراراً على نهجه، رحمه الله، على تطوير المهرجان وإحداث نقلة نوعية وفق معطيات حديثة تؤسس لحفظ الموروث وتأصيله في نفوس الأجيال، ليبقى مهرجان سلطان بن زايد التراثي محطة سنوية مهمة يلتقي خلالها ملاك الإبل ومحبو التراث والمثقفون والأدباء والشعراء، للتنافس الشريف والفوز بالجوائز من جهة، والمشاركة في حفظ هذا التراث الغني وتوثيقه من جهة أخرى.

وستعقد اللجنة العليا مؤتمراً صحفياً مطلع يناير المقبل للإعلان عن الفعاليات والجوائز وكل ما يتصل بالمهرجان.