انتحار أمير أوروبي

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الأمير والكاتب النرويجي آري بيهن، زوج الأميرة النرويجية مارثا لويز السابق، الأربعاء، عن عمر ناهز 47 عاما، وفق ما نقلته "يورونيوز".

والمفاجئ هو أن موت الأمير لم يكن طبيعيا، وقال المتحدث الرسمي باسم الأمير جير هاكنسوند في بيان إن الأمير "وضع حداً لحياته".

وقال ملك وملكة النرويج في بيان لهما إن آري كان "جزءا مهمًا من عائلتنا لسنوات عديدة ونحمل معه ذكريات دافئة وحنونة"، وأضافا: "نحن ممتنان لمعرفتنا له...لقد فقدت بناته أبا محبوبا".

وكان آري، الذي ولد في الدنمارك زوج ابنة الملك هارلد الخامس والملكة سونجا.

وعرف آري بكونه كاتبا للعديد من الروايات والأعمال المسرحية، ونشر أول عمل أدبي له العام 1999 وهي رواية "حزين مثل الجحيم" وترجمت للعديد من اللغات.

وكان آرى يعيش حياة صاخبة قبل زواجه، فيما كانت والدته تشتغل في القصر الملكي كممرضة لدى الأميرة مارتا.

وذاع صيت آري العام 2002 بعد زواجه من الأميرة مارتا، وأصدار الزوجان مؤلفا معا حمل اسم "قلبا لقلب" وأنجب آري من زوجته ثلاث بنات هن مود (16 سنة) وليا (14 سنة) وإيما (11 سنة).

وكشف آري العام 2009 في لقاء له مع مجلة "ماسيف" عن معاناته مع شرب الكحول.

وانفصل الثنائي عن بعضهما العام 2016 قبل أن يعلنا طلاقهما رسميا في العام 2017 وفق ما ذكرته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأصدر آرى آخر كتاب له العام 2018 حمل اسم "إنفرنو" تحدث من خلاله عن معاناته مع الاضطرابات النفسية، وتطرق إلى إدمانه للكحول ودخوله في حالات من الاكتئاب الحاد.