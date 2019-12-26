أحمد بن محمد يشهد انطلاق الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق

المصدر: وام

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة اليوم حفل انطلاق فعاليات الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق، حيث أعطى سموه إشارة البدء إيذاناً باستهلال العروض الضوئية وعروض الليزر على واجهة "برج خليفة"، في أول أيام المهرجان.

وشملت الاحتفالية، التي حضرها سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي وسعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، عروضا متميزة للألعاب النارية التي ترافقت مع عرض نافورة دبي على أنغام أغنية "دبي كوكب آخر" للفنان راشد الماجد تم انتاجها خصيصاً للدورة الـ 25 للمهرجان، وهي امتداد لأغنية "دبي دانة الدنيا" التي تم إطلاقها خلال الدورة الأولى لمهرجان دبي للتسوّق في العام 1996.

وتضمن حفل الافتتاح الذي حضره الآلاف من المدعوين والجمهور أمسية غنائية عربية أحياها الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والشاب خالد، والفنانة شيرين عبد الوهاب، كما كان الجمهور على موعد مع العديد من العروض الترويجية التي تحتفي بمسيرة المهرجان، وغيرها من الفعّاليات والعروض الترفيهية في مختلف أنحاء المدينة.

وسيقام غداً الجمعة حفل غنائي في تمام الساعة 8:30 مساءً يحيه النجم البريطاني "ليام باين"، العضو السابق في فرقة One Direction، والمغنية "جورجا سميث"، كما ستستضيف أوبرا دبي ( الجمعة) حفل هولوغرام لكوكب الشرق أم كلثوم.

وخلال أيام المهرجان، سيكون الجمهور والزوار من داخل وخارج الدولة على موعد مع عروض ترويجية وخصومات تصل إلى 75 بالمئة على أكثر من 1،000 علامة تجارية في نحو 4،000 متجر، وقدّمت ستة مراكز تسوّق تابعة لماجد الفطيم العقارية تخفيضات وصلت إلى 90 بالمئة ابتداءً من منتصف يوم الخميس وحتى منتصف الليل، وفاز 25 متسوّقا ببطاقات هدايا بقيمة 10،000 درهم لكل منهم لاستخدامها للتسوّق خلال فترة المهرجان في تلك المراكز.

ورسمت عروض الألعاب النارية لوحة فنية في سماء دبي في "ذا بييتش"، و"لامير"، و"السيف"، و"دبي فستيفال سيتي مول"، و"خور دبي"، كما انطلقت الأسواق الخارجية في "السيف"، و"لاست إكزت الخوانيج"، والرقة، وحتا لتأخذ زوّارها في رحلة تراثية عبر تاريخ دبي، بالإضافة إلى العروض الترفيهية ووجهات التسوّق المتنوعة.