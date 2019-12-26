حسين الجسمي يهدي أصحاب الهمم في مصر «بطل الحكاية»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بمشهد إنساني لافت، أطل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أمس، على جمهوره في مصر، في احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة. لم يكن الجسمي وحيداً على خشبة المسرح، وإنما كان برفقة كل من ندى وعبدالرحمن، اللذين تمكنا بفضل همتهما وإرادتهما من تجاوز تحدي الإعاقة البصرية، وكذلك هشام، الذي استطاع هو الآخر تجاوز القيود التي فرضها عليه مرض التوحد.

الاحتفال الذي حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وثلة من نجوم الفن المصري والعربي، لم يمر ثقيلاً على الجمهور، فقد نجح الجسمي في رسم الابتسامة على الجميع، لا سيما بعد أدائه أغنية «بطل الحكاية» التي كتبها حمد إبراهيم، ولحنها هشام جمال، وشاركه في أدائها كل من ندى وعبد الرحمن وهشام، ليعكس الجسمي بذلك صورة جميلة عن بلده الإمارات، التي طالما مدت يدها البيضاء نحو الخير، وعرفت بدعمها اللامحدود لأصحاب الهمم.

اهتمام

عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، غرد السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، حسين الجسمي حباً وفخراً بمشاركته في حفل «قادرون باختلاف»، حيث نشر على انستغرام، مجموعة صور له، وبرفقته أصحاب الهمم، وكتب معلقاً: «مشاركتنا بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية اهتمامه الإنساني بأصحاب الهمم في احتفاليتهم (قادرون باختلاف) تدعونا للفخر والسعادة كوننا مصريين وعرباً، ومشاركتي لأحبائي من أصحاب الهمم في أغنية (بطل الحكاية) محطة إنسانية سأفخر بها دائماً».

الجسمي الذي صدح بأغنيات عدة من بينها «بطل الحكاية»، كان الفنان الإماراتي الوحيد، الذي شارك في الاحتفالية، حيث كان حاضراً إلى جانب ثلة من نجوم الغناء والفن العربي، ومن بينهم الفنانة رجاء الجداوي، التي ألقت خلال الحفل، كلمة ترحيبية، أبكت كلماتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قالت الجداوي في كلمتها: «لم آت إلى احتفالية أصحاب الهمم من أجل عرض الأزياء، وإنما لأنني أحبهم، وأنت يا سيادة الرئيس تحبهم، والعالم أيضاً يحبهم، وكلنا نريد الوقوف بجانبهم واحتواءهم». وأضافت: «نريد أن نقول لهم، عندكم قدرات، ونحن أيضاً كذلك، ولكن هناك اختلاف».

إطلالة

وإلى جانب رجاء الجداوي، حضرت أيضاً الفنانة شيري، التي شاركت الأطفال وأصحاب الهمم واحداً من العروض الاستعراضية، التي قدموها على الخشبة، كما حضر أيضاً الفنان أحمد فلوكس، وزوجته هنا شيحة احتفالاً بأصحاب الهمم.