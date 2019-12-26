مهرجان الظفرة يختتم فعاليات دورته الـ 13

المصدر: أبوظبي-وام

اختتمت، أمس، فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الظفرة 2019 الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وحظي المهرجان الذي نظمته لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 25 ديسمبر الجاري، بمشاركة خليجية وعربية وعالمية لافتة وسط حضور عشرات الآلاف من الزوار على مدى 17 يوماً.

وتقدم اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الاهتمام والدعم الكبيرين لكل الفعاليات والمهرجانات التراثية، لا سيما مهرجان الظفرة، كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على المتابعة الحثيثة والمستمرة للفعاليات التي تقام في منطقة الظفرة.

وقال المزروعي إن دعم القيادة الرشيدة والجهود التنظيمية والسمعة الكبيرة التي أضحت تتمتع بها المهرجانات التراثية انعكست جميعها على نجاح مهرجان الظفرة.

من جهته، أشار عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، إلى أن رعاية القيادة الرشيدة ودعمها لـ «مهرجان الظفرة» يأتي في إطار جهود التعريف بالمناطق التراثية والموروث الشعبي والتراث الإماراتي في المدينة التي انطلقت منها إنجازات الدولة المعاصرة.