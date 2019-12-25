صارحت خطيبها بإصابتها بالسرطان .. فتفاجأت برد فعله

المصدر: البيان الإلكتروني

تسلل المرض الخبيث لجسدها ففي الوقت الذي كانت تعد نفسها للزواج من حبيبها، كان السرطان قد سرى في دمائها، وحينما اكتشفت إصابتها بـ"لوكيميا" ظلت تبكي وتفكر في مصيرها مع خطيبها، لتفاجأ بتمسكه بها، رافضاً البعد عنها، كما أنه عجل من مواعد زواجهما ليساندها طيلة رحلة علاجها.

قصة حب قوية جمعت بين الشابة المصرية شيماء وزوجها أحمد محمد، لم تنهزم أمام السرطان، بل على العكس تحدّت المرض حتى كُتب لشيماء الشفاء: "أول ما عرف إني مريضة سرطان قبل جوازنا بكام شهر، قال لي مش هاسيبك وهنسرع بالجواز وهتتعالجي في بيتي، أنا اللي هاشيلك وهاشيل كل مسؤوليتك، وقال لي عندي يقين إنك هتخفي وهتقومي ليا من تاني"، بحسب حديثها لصحيفة الوطن المصرية.

شعرت حينها بطاقة إيجابية تجعلها قادرة على خوض معركتها مع المرض: "كان عارف مواعيد الأدوية، لو نايمة يصحيني، وكان بيساعدني في شغل البيت والأكل، عمري ما حسيت بتعب".

ورغم أن نسبة الشفاء كانت ضعيفة تصل إلى 20%، لكنها تعافت تماماً بعد 7 سنوات من إصابتها بالمرض: "كان طول الوقت بيعمل لي مفاجآت، يخرّجني طول الوقت، وفي البيت كان بيقدم لي دعم كبير نفسي ومعنوي، كل ده شجعني على تحدى المرض، ساعات كنت باحس إني نفسي أخف علشان هو تعب معايا"، مؤكدة أنهما رُزقا مؤخراً بطفلة داوت كل ما عاشته من آلام: "كان عنده طاقة وقوة رهيبة، حتى لما خلفت بنتنا، كان هو اللي بيشيل مسؤوليتها، خصوصاً في أوقات تعبي".