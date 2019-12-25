أنقذت زوجها من الموت .. فسجنها 6 أشهر

بعد شهور من الجدل والاهتمام الإعلامي بها، قضت محكمة مصرية، أمس الثلاثاء، بالسجن 6 أشهر للسيدة المصرية رحاب فتحي، المعروفة إعلاميا بـ“ضحية ثمن الوفاء“، في اتهام زوجها لها بتبديد المنقولات، رغم تبرعها له مسبقا بفص من الكبد لإنقاذ حياته.

وقررت محكمة جنح مستأنف الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر حبس رحاب فتحي 6 أشهر على خلفية اتهام زوجها لها بسرقة المنقولات، بناء على المحضر المحرر ضدها في قسم شرطة الزقازيق، باستيلائها على المنقولات والأجهزة الكهربائية من مسكن الزوجية.

وكانت محكمة جنح مستأنف الزقازيق، في جلستها السابقة في 10 من الشهر الجاري، قررت تأجيل محاكمة رحاب لجلسة 24 ديسمبر للنطق بالحكم.

يذكر أن قضية رحاب وظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي قد أثارت اهتماما كبيرا بعد سرد معاناتها وسوء معاملة زوجها لها بعد التبرع له بفص من الكبد، وإجبارها على ترك المنزل وطردها، في الوقت الذي سعى فيه البعض للصلح بينهما إلى أن فشلت كل المحاولات ليستمر النزاع القضائي.

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