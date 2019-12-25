مدفأة كهربائية تنهي حياة مغربي

فارق مسن مغربي الحياة، بمنزله بحي المسيرة في مدينة تزنيت نتيجة التواجد في غرفة تعمل بها مدفأة كهربائية.

وأوضحت وسائل إعلام مغربية، أن المتوفى البالغ من العمر 74 سنة، عثر عليه جثة هامدة بغرفة نومه وبجانبه مدفأتان كهربائيتان؛ إحداهما كانت تعمل.

وأضافت صحيفة هيسبريس، أنه تم إبلاغ السلطات المحلية والأمنية، التي انتقلت إلى المكان المحدد، وقامت بفتح تحقيق في الموضوع، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وقد تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الأول، في انتظار تسليمه إلى ذويه بعد القيام بالإجراءات الإدارية المعمول بها.

وبهذا يرتفع عدد ضحايا الاختناق بمدينة تزنيت إلى شخصين في ظرف أسبوع، بعدما توفي شاب في عقده الثالث، يوم الاثنين الماضي، متأثرا بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان مائي.