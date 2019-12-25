لصان يقعان في قبضة شرطي كان بطلاً في سباقات العدو

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع لصان إسبانيان حاولا الفرار جرياً على الأقدام بعد سرقة حقيبة تحتوي على ثلاثة آلاف يورو، في قبضة شرطي كان بطلا سابقاً في سباقات العدو.

وقالت خدمات الطوارئ بمدينة إشبيلية جنوب إسبانيا على موقعها الرسمي في تويتر إن اللصين سرقا الحقيبة يوم الجمعة من رجل كان خارجاً من البنك، وفرا في سيارة ولكنهم عندما أدركوا أن الشرطة تلاحقهم، تخلوا عن السيارة وحاولوا الركض - لكن سرعان ما تفوق عليهما الشرطي، الذي كان بطل العالم في سباق التتابع 4 مرات، 400 متر، وحاملاً الرقم القياسي الأوروبي وبطل إسبانيا في سباق 400 متر.

وقال الشرطي لمحطة "أنتينا 3" التلفزيونية إن هذا السباق "على مسافة 200 أو 300 متر" لم يكن صعباً عليه.