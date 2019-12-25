بالفيديو.. استقالة مراسلة على الهواء ظناً أنها فازت باليانصيب

المصدر: راضية آيت خداش

تعرضت مراسلة التلفزيون الإسباني ناتاليا إسكوديرو لإحراج كبير بعد إعلان استقالتها على الهواء مباشرة فرحة واحتفالا بفوزها باليانصيب، ولكنها أدركت بعد دقائق قصيرة بأنها في الواقع لم تفز سوى بمبلغ بسيط لا يزيد عن 5000 يورو، فتراجعت عن استقالتها واعتذرت لاحقاً.

وبدأت ناتاليا التي تعمل في محطة RTVE الحكومية، بالصراخ أمام الكاميرا عند إعلان النتيجة. وقالت إنها "لن تأتي إلى العمل غدًا" ، لاعتقادها بأنها حصلت على جائزة كبيرة. ولكن تبين فيما بعد أنها فازت بمبلغ صغير قدره 5000 يورو.

واعتذرت السيدة في وقت لاحق عن ردة فعلها على تويتر، قائلة إنها كانت تمضي مؤخرًا "وقتًا عصيبًا لأسباب شخصية".

ويانصيب عيد الميلاد في إسبانيا هو تقليد سنوي، حيث تشترك العائلات والأصدقاء وزملاء العمل في الغالب لشراء التذاكر على أمل الفوز بالجائزة الكبرى.

وقد تخطت جوائز هذا العام ما مجموعه 2.24 مليار يورو.

وتحظى اليانصيب الأخرى في جميع أنحاء العالم بجوائز فردية أكبر، لكن يانصيب إسبانيا تعد واحدة من أغنى الجوائز من حيث إجمالي الجوائز المالية.