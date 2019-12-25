تشخيص خاطئ وإجراء عدة عمليات جراحية لمريض يعاني من مرض مختلف

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب خطأ في تشخيص حالة مريض في إحدى المستشفيات بالمملكة العربية السعودية بإجراء عدة عمليات جراحية له، بينما هو يعاني من مرض نادر غير الأمراض التي أجريت له العمليات بسببها.

وبحسب صحيفة " عكاظ " التي أوردت الخبر فقد فتحت مديرية الشؤون الصحية في جدة، تحقيقا مع طاقم طبي بمجمع الملك عبدالله متهم بالتسبب في خطأ طبي لمريض.

ووفقا لإدارة التواصل والعلاقات العامة، فإن شقيق المريض تقدم بشكوى إلى صحة جدة حول وجود خطأ طبي وإهمال، على أثرها تم التحقيق مع الطاقم الطبي، وعرض الملف والتحقيقات على لجنة متخصصة، وفي حال ثبوت التقصير سيتم إحالة كامل أوراق الشكوى للهيئة الصحية الشرعية حسب المتبع.

ونسبت " عكاظ " لصحة جدة قولها : "تم تنويمه نتيجة شعوره بألم في البطن مدة 3 أيام، وبتشخيص حالته اتضح إصابته بالتهاب في الزائدة الدودية وخضع لعملية جراحية.

وبإجراء استكشاف للبطن تبين وجود التهاب الزائدة والتصاقات بالأمعاء، بعد ذلك تعرض للعديد من مضاعفات استوجبت إجراء عدة عمليات أخرى.

وعقب تحليل الأنسجة لتكرار الالتصاقات اثر استئصال الزائدة، شُخصت حالته بأنه يعاني من مرض نادر جدا ً myositis ossificans، وهو يصيب الأمعاء ومنديل البطن وغشاءها، ما يسبب تكون العظم فيها ويجعلها شديدة الالتصاق والتعظم وبالتالي تسبب الانسداد المتكرر والالتصاقات.

وما زال يتلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل المجمع الطبي.