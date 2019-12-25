شاهد.. قلي البيض بأشعة الشمس في أستراليا

المصدر: البيانم الإلكتروني

تمكنت الأسترالية كساندرا عزيز من تحضير البيض المقلي بمقلاة سخنتها أشعة الشمس على الرصيف بالقرب من بيتها، جراء موجة حرّ استثنائية تجتاح ميلبورن.

وبحسب مكتب أرصاد ولاية فيكتوريا، فإن درجة الحرارة في الولاية وصلت لأعلى معدلاتها حين سجلت 47.9 درجة مئوية في بلدتي هورشام وهوبتون يوم 20 ديسمبر، وهو أعلى معدل على الإطلاق يتم تسجيله في هذا الشهر، بحسب (ABC News).