شاهد.. طائرة تنحصر تحت جسر في حادثة غريبة

المصدر: البيان الإلكتروني

حُصرت شاحنة تنقل طائرة متوقفة عن العمل، تحت جسر في الهند، بعد فشلها في تقدير حجم شحنتها، حيث انتهت نهاية رهيبة أثناء مرور الشاحنة تحت جسر.

وظلت طائرة "إنديا بوست" من طراز "بوينغ B737" في مطار "كولكاتا" لعدة سنوات، بعد أن أوقفت عن العمل. ولكن خطة نقل الطائرة المهجورة إلى ساحة للخردة، انتهت نهاية رهيبة أثناء مرور الشاحنة تحت جسر على الطريق، وفقاً لوسيا اليوم.

وتٌظهر الصور ومقاطع الفيديو الطائرة القديمة وهي عالقة بين الشاحنة والجسر، بينما أثار المشهد الغريب دهشة المارة.