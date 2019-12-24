بالصور.. قطب الماس الهندي يزوج 271 يتيمة

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

ساهم أحد أثرياء الهند في عقد قران المئات من العرائس يتيمات الأب في الهند في حفل جماعي استمر ليومين من 21 إلى 22 ديسمبر الجاري، في سورات، وهي مدينة كبيرة بجانب نهر التابي في ولاية غوجارات غرب الهند. وشهد الحفل 271 عروس وعروسة من مختلف الديانات منهم 5 مسلمات.

يستمر الحدث الخيري منذ 8 سنوات متتالية ويموله رجل الأعمال و"قطب الماس" ماهيش سافاني، الذي يهتم بتزويج البنات اللاتي فقدن آباءهن منذ عام 2010.

وقال ماهيش سافاني لصحيفة التايمز أوف إنديا: 'أطلقنا هذا العمل الخيري، بهدف مساعدة الفتيات اللاتي فقدن والدهن. وفي كل عام، استمر العدد في الارتفاع.

وحفلات الزفاف في الهند عامة تكلف أموالا باهظة وتضطر عائلة العروس لدفع مهر كبير للعريس يتضمن الأموال والهدايا.

كما أن الآباء في الهند يقع على عاتقهم دفع تكاليف حفلات زفاف بناتهم وفقاً للتقاليد، مما يعني أنه إذا مات والد العروس أو كان فقيرًا للغاية فقد تقل فرصها في الزواج أو تنعدم.

وقال ماهيش إنه يشعر "بالمسؤولية الاجتماعية" لمساعدة المرأة التي لا تستطيع تحمل نفقات حفلة زفافها. وقال إنه بدأ حملته في عام 2008 بعد وفاة قريب له، حيث اهتم بتنظيم حفلة زفاف ابنته.

وبلغ عدد العرائس اللاتي تكفل ماهيش بتزويجهن 3172 عروس.