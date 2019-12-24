برلمانية مصرية تثير الغضب بإطلاق النار من شرفة منزلها

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار فيديو تداوله رواد مواقع التواصل في مصر تظهر فيه نائبة في البرلمان تطلق النار من شرفة منزلها حالة من الغضب في البلد.

وكشف الفيديو قيام النائبة نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية شمال البلاد، بإطلاق نيران من شرفة منزلها، وهو ما يخالف القانون الذي يمنع إطلاق النيران سواء في المناسبات الاجتماعية أو لأي أغراض أخرى.

وبعد حالة من الغضب والجدل والهجوم عليها، اعتذرت النائبة البرلمانية عن الواقعة، في مداخلة هاتفية مساء الإثنين عبر برنامج ”على مسؤوليتي“ بفضائية صدي البلد، وقالت إنها مواطنة مصرية قبل أن تكون نائبة برلمانية، وإذا كان هناك خطأ ارتكبته بسبب الواقعة، فربما جاء تعبيرا عن الفرحة بخطبة ابنتها، مضيفة: ”أنا أعتذر على الهواء، وأحترم القانون كوني أحد مشرعيه وما حدث خطأ أعتذر عنه“.

واستكملت النائبة: ”أنا ملتزمة بالقانون، ورغم أن السلاح الخاص بي مرخص، إلا أنني مستعدة لتسليمه في مديرية أمن الشرقية، وأقوم بتسليمه بنفسي، بل أعتذر في مديرية الأمن نفسها، وأنا أعتذر الآن على الهواء“.

ووفقاً لموقع العربية نت، فازت نوسيلة إسماعيل بمقعد البرلمان كمرشحة فردية عن مدينة فاقوس بالشرقية، في الانتخابات التي جرت في العام 2015، وتشغل عضوية لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب.