عزيز مرقة وأدهم النابلسي يلتقيان ضمن أمسيات «هلا بالمجاز»

المصدر: الشارقة - البيان

يحيي الفنانان الأردنيان عزيز مرقة، وأدهم النابلسي، حفلاً مميزاً، ضمن الموسم الجديد لأمسيات «هلا بالمجاز» التي تقام على خشبة مسرح المجاز بالشارقة، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة، وذلك مساء الجمعة 31 يناير من العام المقبل.

ويستعد جمهور الغناء العربي للاستمتاع بباقة متنوعة من الأغنيات التي قدمها ضيفا الأمسية خلال مسيرتهما الغنائية التي تتخذ طابعاً استثنائياً على صعيد اللحن والكلمات والتوزيع، حيث برع مرقة، الذي يعتبر فناناً شاملاً، وعلى ما يزيد على عقد من الزمن، في تقديم أغنيات من ألحانه وكلماته وتوزيعه، إذ ابتكر في العام 2006 خطاً موسيقياً خاصاً به أطلق عليه «راز»، وهو خليط ما بين موسيقى الروك والأنغام العربية والجاز، تميّز من خلاله بمجموعة من الأغنيات مثل: «يا بنت الناس»، و«ياباي»، و«رجعوني على عمّان»، و«تذكرتك»، و«يخلف»، وغيرها الكثير.

أما قطب السهرة الثاني، فهو الفنان أدهم النابلسي، الذي قدّم على امتداد سنوات جملة من الأغنيات التي وجدت رواجاً وشعبية كبيرة لدى الأوساط الشبابية منها «نسخة منك»، و«كيف بحبك هيك»، و«قصتنا خلصت»، و«هو الحبّ» وغيرها من الروائع. وشارك النابلسي في البرنامج الغنائي «إكس فاكتور»، حيث تمكن من خلال موهبته أن يتأهل إلى المراحل النهائية من البرنامج.

وكان المسرح قد استضاف مجموعة متنوعة من المواهب الموسيقية على مدار العامين الماضيين؛ بمن فيهم الأسطورة الموسيقية اليونانية ياني، وأسطورة الموسيقى اللاتينية خوليو إغليسياس، ونجوم الطرب العربي محمد عبده ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية وحسين الجسمي، وبلقيس، وراغب علامة، ومحمد عساف، ونبيل شعيل، ونجوى كرم، وماجد المهندس، وغيرهم من النجوم.