بالفيديو.. كندي يخاطر بحياته لينقذ 3 غزلان عالقة في الجليد

المصدر: البيان الإلكتروني

حتى الغزلان الكندية المعتادة على الأجواء العاصفة والبرد والصقيع يمكن أن يتسبب لها الجليد بمشاكل تعرض حياتها للخطر.

هذا ما لاحظه رجل كندي كان يمر صدفة بالقرب من إحدى البحيرات المتجمدة في أونتاريو جنوبي كندا. حيث شاهد 3 غزلان عالقة على الجليد وغير قادرة على الحراك.

ولإنقاذها من الموت لم يكن أمام هذا الرجل إلا المخاطرة بحياته والتزحلق فوق الجليد للوصول إلى الغزلان وربطها بحبل من رقابها وجرها إلى اليابسة بعيداً عن المياه المتجمدة.

ويشار إلى أن فيديو إنقاذ الغزلان لقي انتشاراً كبيراً وإشادة واسعة من المجتمع الكندي عند بثه في وسائل التواصل الاجتماعي.