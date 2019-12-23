تستعين بلعبة طفلها لمراقبة زوجها السابق

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت امرأة، في مدينة هاكستاو التابعة لولاية نيو جيرسي الأمريكية، بمراقبة زوجها السابق بالاستعانة بلعبة قطنية محشوة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أرسلت هيذر بامفورد، البالغة من العمر 33 عامًا، طفلها إلى زوجها السابق دومينيك برفقة لعبة على شكل ميني ماوس، حيث كانت تخفي بداخلها جهاز تسجيل، بحسب وكالة سبوتنيك.

وفي 15 ديسمبر، اكتشف الرجل أن زوجته السابقة تراقبه عندما نقر على الدمية وسمع صوته فجأة، الأمر الذي دفعه إلى الاتصال برجال الشرطة، الذين قاموا باعتقال الزوجة السابقة بتهمة التجسس ومضايقة دومينيك.

