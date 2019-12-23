زوجة "نائب الرئيس" تفشل في قتله

المصدر: وكالات

تواجه الموديل ماري شيوينغا زوجة نائب رئيس زيمبابوي كونستانتينو شيوينغا اتهاماً بمحاولة قتله، ما وضعها في قفص الحجز بمحكمة هراري (الاثنين).

ووفق لائحة الاتهام، اعترفت ماري بالشروع في قتل شيوينغا يوليو الماضي، إذ حرمته من العلاج، ومنعته من دخول المستشفى حين سافر إلى جنوب أفريقيا لتلقي العلاج العاجل، إذ طلبت من الأمن الخاص إبقاءه في الفندق للراحة، وحين انفردت به أزالت قسطرته الوريدية المركزة ما سبب له نزيفاً غزيراً كاد يقتله.

وبمجرد اكتشاف الأمن فعلتها، نقل نائب الرئيس للمستشفى، بينما حاولت ماري نزع المحلول مرة أخرى عن وريده، إلا أن حارسه الشخصي ضبطها، وأبلغ السلطات التي ألقت القبض عليها وأحالتها للقضاء (الإثنين).

يُذكر أن ماري متهمة أيضاً بغسل نحو مليون دولار ونقلها إلى جنوب أفريقيا بزعم شراء بضائع لم تجلبها أصلا.