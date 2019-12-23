مهرجان دبي للتسوّق ينطلق الخميس بفعاليات مشوقة وتخفيضات تصل إلى 90%

المصدر: البيان الإلكتروني

تستعد دبي للانطلاقة الاستثنائية لمهرجان دبي للتسوّق بدورته الخامسة والعشرين، حيث ستشهد المدينة حفلاً افتتاحياً مبهراً في برج بارك، وسط مدينة دبي في 26 و27 ديسمبر 2019 للاحتفال بهذا الحدث الأطول استمراريةً من نوعه في المنطقة. ويستمر المهرجان حتى 1 فبراير 2020 ليغمر الزوّار والمقيمين بالفعّاليات الترفيهية الشيّقة، والعروض الترويجية المذهلة، وسحوبات الجوائز الكبرى على مدى 38 يوماً.

وسيشهد المهرجان في يومه الأول فعّالية "تخفيضات لمدة 12 ساعة" والتي تحمل معها تخفيضات تتراوح بين 25 - 90 بالمئة في مراكز التسوّق التابعة لماجد الفطيم، وذلك ابتداءً من الساعة 12 ظهراً وحتى منتصف الليل من يوم الخميس 26 ديسمبر. وعند إنفاق 300 درهم في المحلات التجارية المشاركة، سيحصل المتسوقون على فرصة للدخول في سحب على 25 بطاقة هدايا من ماجد الفطيم تبلغ قيمتها 10،000 درهم، ويمكن استخدام هذه القسائم للتسوّق في المراكز التابعة لماجد الفطيم. وتشمل قائمة مراكز التسوّق المشاركة مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة.

وستتزيّن سماء المدينة بعروض الألعاب النارية الخلّابة، والتي يقدّمها مهرجان دبي للتسوّق بالتعاون مع مجموعة الزرعوني، يوم 26 ديسمبر ابتداءً من الساعة 9 مساءً في "ذا بيتش"، و"لامير"، والسيف، ودبي فستيفال سيتي، وخور دبي. وسيكون الزوّار والمقيمين على موعد مع عروض الألعاب النارية يومياً خلال مهرجان دبي للتسوّق.

وسينطلق الحفل الافتتاحي بأمسية فنية عربية يحييها الشاب خالد، والفنانة شيرين عبدالوهاب، والفنان الإماراتي حسين الجسمي في حديقة البرج، وسط مدينة دبي، يوم الخميس 26 ديسمبر، بينما يقدّم نجم البوب البريطاني "ليام باين"، العضو السابق في فرقة One Direction، والمغنّية جورجا سميث حفلاً فنيّاً بنكهة عالمية يوم الجمعة 27 ديسمبر. ويمكن للزوّار والمقيمين حضور الحفل الافتتاحي مجاناً، لكن يتوجب عليهم التسجيل مسبقاً عبر DubaiCalendar.com أو Platinumlist.net، أو عبر تطبيق فعّاليات دبي المتوفر لنظامي iOS و"آندرويد"، للحصول على رمز QR عبر البريد الإلكتروني، والذي سيتم مسحه لمنح الشخص سواراً خاصاً بالحفل، وسيكون الدخول متاحاً حسب أسبقية وصول الحضور إلى مكان الحفل وفق قاعدة "من يصل أولاً يحصل على مقعده". ويأتي الحفل الافتتاحي لمهرجان دبي للتسوق برعاية "سانديسك" و"بيبسيكو" و"إعمار" و"لاكنور" و"أواسيس". ويمكن التسجيل للحضور عبر الموقع الإلكتروني:

https://www.visitdubai.com/ar/events/dsf-opening-day-1

https://www.visitdubai.com/ar/events/dsf-opening-day-2

وسيكون عشّاق الموسيقى على موعد مع العديد من الحفلات الغنائية لنجوم عالميين خلال فترة المهرجان، حيث تستضيف دبي اوبرا أول حفل هولوغرام لكوكب الشرق أم كلثوم في الساعة 6:30 مساءً والساعة 9 مساءً يومي 26 و27 ديسمبر ، وسيتخلل هذا الحفل أداء مباشر لـ "سناء نبيل" حفيدة أم كلثوم، ويمكن الحصول عل التذكرة بسعر 195 درهم من الموقع الإلكتروني: www.dubaiopera.com. كما تستضيف كوكاكولا أرينا في سيتي ووك حفلاً غنائياً للنجم الباكستاني "راحت علي خان" في 27 ديسمبر، وتبدأ أسعار التذاكر من 125 درهماً ويمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني: www.dubaicalendar.com.

وستشهد المدينة افتتاح سلسلة من الأسواق المؤقتة بالتزامن مع انطلاق مهرجان دبي للتسوّق، وستقدّم هذه الأسواق تجارب تسوّق مبتكرة وعروضاً ترفيهية بلمسة تراثية. وسيتم افتتاح "سوق السيف" في 26 ديسمبر من الساعة 12 ظهراً وحتى منتصف الليل، ويقدّم هذا السوق لزوّاره الفرصة للتسوّق والاستمتاع بتناول المأكولات ومشاهدة الفنون وعروض الترفيه التراثي من حول العالم، كما ستتاح للمتسوقين بقيمة 100 درهم الفرصة للفوز بـ25 بطاقة هدايا من مِراس بقيمة 1000 درهم لكل بطاقة، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين بها يومياً خلال السحب على المسرح الرئيسي. وسينطلق "سوق الخوانيج" في 26 ديسمبر ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى منتصف الليل، ويضم السوق العديد من المرافق المميزة، مثل حلبة التزلج، ومنصة مخصصة لتصميم رجل الثلج، ومنطقة مخصصة للعب بالثلج، كما سيتواجد فنان الخط العربي والذي سيقدّم أجمل فنون التخطيط مباشرةً خلال الأيام العشر الأولى من الفعّالية. وسيتم افتتاح "سوق الرقة" في 26 ديسمبر ابتداءً من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 ليلاً، وسيكون هذا السوق نسخة عن أسواق مهرجان دبي للتسوّق قبل 25 عاماً ليأخذ زوّاره في رحلة إلى الماضي، وسيتخلل هذا السوق عروض الرقص الأفريقي، وعروض الحشود الراقصة ومسابقات المواهب. وينطلق "سوق حتّا" في 26 ديسمبر ابتداءً من الساعة 4 عصراً، ويوفر هذا السوق تجربة تحاكي الأسواق التقليدية الخارجية من خلال الألعاب والتجارب الثقافية، وسيتضمن هذا السوق سينما خارجية ستعرض أفضل الأفلام الكلاسيكية التي تناسب جميع أفراد العائلة.