الأمن الجزائري يفكك عصابة لتعذيب أطفال التوحد

المصدر: البيان الإلكتروني

هزت فضيحة بطلتها شركة وهمية الجزائر، وأثارت غضب الجزائريين وتعاطفهم مع عشرات الأطفال الذين سقطوا ضحية تلك الشركة غير المرخضة.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع العربية نت، أعلنت قوات الأمن الأحد أنها فككت عصابة أوهمت ضحاياها بممارسة نشاط رعاية الأطفال المرضى، بينما كانت تمارس شتى أنواع التعذيب ضد صغار مصابين بالتوحد ومتلازمة داون.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن حوالي 50 طفلاً كانوا يقيمون في مقر تلك الشركة أو المؤسسة التي تنشط دون رخصة في مدينة قسنطينة، كانوا يعاملون بقساوة مطلقة.

فقد تعرض بعضهم للحرق، وقد ظهرت آثار ذلك على أجسادهم، كما كانوا يتناولون وجبة واحدة في اليوم، ويتم تنويمهم عندالساعة السابعة مساء بأدوية محظورة.

من جهته، قال أحد أولياء الأطفال إنه كان يدفع نحو 1700 دولار لمدة شهرين بهدف رعاية ابنته من قبل تلك الشركة.

يذكر أن الأطفال الذين وجدوا في حالة مزرية نقلوا من قبل الجهات المعنية إلى دور رعاية خاصة بعد تفكيك الشركة والقبض على عناصرها التسعة، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة التي أثارت استنكارا كبيرا في الشارع الجزائري.