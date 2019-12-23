مصر: السجن 15 عاماً للمتهم الرئيسي في قضية شهيد الشهامة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت محكمة مصرية أمس الأحد حكما بالسجن 15 عاما بحق المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية "شهيد الشهامة".

وحوكم في القضية أربعة متهمين، حكم على اثنين منهم بالسجن 15 عاما، وعلى الرابع بالسجن خمسة أعوام.

وواجه المدانون اتهامات بالقتل العمد باستخدام سلاح أبيض مع سبق الإصرار والترصد، ضد شاب عرف اسمه بمحمود البنا، وذكرت وسائل إعلامية محلية أنه يبلغ من العمر 18 عاما.

وحظيت القضية باهتمام واسع جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأصبح الهاشتاق المرتبط بها الأعلى تداولا.

وتحولت الواقعة إلى قضية رأي عام، بعد ترويج البعض عبر وسائل التواصل اعتزام ذوي المتهم الأبرز في القضية استخدام نفوذهم لإنقاذه من الإعدام، مطالبين المحكمة بإصدار حكم استثنائي.

وخلال نظر القضية، جرى إثبات أن المتهم الرئيسي لا يزال حدثا.

وأحالت النيابة العامة القضية لمحاكمة عاجلة، واعترف المتهمون بما نسب إليهم من اتهامات.