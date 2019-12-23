الإماراتي محمد أهلي بطل «رواد الفضاء»

المصدر: دبي - البيان

اختبار واحد وتحديات عديدة من مقر وكالة «ناسا» للفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، واجهت المشتركين الثلاثة في الحلقة الختامية من برنامج «رواد الفضاء» (Astronauts) على شاشة تلفزيون دبي، قبل الإعلان عن المشترك الإماراتي محمد أهلي فائزاً بالنسخة الأولى من البرنامج الأول على شاشات التلفزة العربية، بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، لتحقيق حلم الريادة والوصول إلى الفضاء في تجربة استثنائية، مع نخبة من الخبراء والمختصين في علوم الفضاء والاختبارات النفسية والجسدية.

للمرة الأولى

وقبل بداية التحديات الأخيرة في هذه الحلقة، تم بث تقرير عن تفاصيل الحلقات السابقة التي شهدت مشاركة 12 مشتركاً من مختلف الدول العربية في ظل الإمكانيات الفنية واللوجستية التي وفرها تلفزيون دبي لتقديم البرنامج الجديد، من ناحية بناء محطة فضاء افتراضية و«استديو خاص» بدبي، في محاكاة للمحطة الفضائية على المريخ، لتوفير كافة المستلزمات والمعدات الخاصة لتصوير حلقات البرنامج ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مع انتقال 6 مشتركين في مرحلة التصفيات الأولى إلى «مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء» في مدينة «ستار سيتي» بالعاصمة الروسية موسكو، قبل أن يتأهل المشتركون الثلاثة الإماراتي محمد أهلي والسعودية مشاعل الشميمري واللبنانية رنا نقولا إلى مرحلة التصفيات النهائية.

ومع انتقال الجميع إلى مقر وكالة «ناسا» للفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، العاملة في مجال الرحلات الفضائية منذ 30 عاماً، حققت خلالها 135 مهمة مكوكية إلى الفضاء، من خلال 789 رائد فضاء من كل الجنسيات عادوا إلى الأرض بواسطة مركبات تعود إلى وكالة «ناسا»، حيث حظي المشتركون الثلاثة للمرة الأولى بزيارة مركز كيندي للفضاء، حيث استقبلهم في البداية «كريس هادفيلد»، أمام المركبة الفضائية «أتلانتس» التي أتيحت لرائد الفضاء الكندي فرصة السفر من خلالها إلى الفضاء، والتي تعتبر آخر مكوك فضائي يطير في العام 2011، بعد 20 عاماً من الخدمة أكملت خلالها 33 مهمة، ودارت حول الأرض حوالي 5 آلاف مرة.

لينطلق بعدها المتأهلون الثلاثة إلى الحلقة الأخيرة، إلى مدرج مركز كينيدي للفضاء الذي يعتبر من أكبر المدرجات في العالم، حيث تابعوا آخر خطوات المركبات الفضائية التي حطت على هذا المدرج.

المثلث الذهبي

ومع بداية التحديات النهائية من منطقة «سبيس فيو بارك» التي تعتبر المنتزه الأول والوحيد في الولايات المتحدة الذي يكرم رواد الفضاء الأمريكيين. في الحلقة النهائية، أعلن رائد الفضاء الكندي عن الاختبار الأخير بعد أن تم اختبار المشتركين عدة مرات في حالة انعدام الجاذبية، ليأتي التحدي الأخير الذي يتطلب الغوص في أعماق البحار والقيام بدراسة حول المحيط الخارجي للمختبر.

وفي الوقت الذي شمل الجزء الثاني من التحدي الأخير، مهمة الغوص في «آكواريوس» على عمق 18 متراً في أعماق المحيط، وذلك للتأقلم مع ظروف العمل الجديد في محاكاة حقيقية لظروف التواجد في محطة الفضاء الدولية.

ومع وصول البرنامج إلى فقرته الأخيرة مع اجتماع لجنة التحكيم في مقر وكالة «ناسا» للفضاء، تم الإعلام عن فوز المشترك الإماراتي محمد أهلي بتحديات النسخة الأولى من برنامج «رواد الفضاء»، وذلك لنجاحه في المحافظة على أعلى مستويات الأداء في جميع التحديات التي اعتمدت على القدرات الذهنية والجسدية والنفسية للمشتركين، وليقوم رائد الفضاء الكندي بتقديم رسالة التوصية الخاصة إلى الوكالة الدولية للفضاء للالتحاق بالبرنامج الخاص بارتياد الفضاء، إلى جانب فوزه بمبلغ (100 ألف دولار أمريكي)، وسيارة سيلفرادو من شيفروليه.

وفي هذه المناسبة توجه أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، بالشكر إلى جميع فرق العمل والإنتاج والدعم الفني والتقني التي ساهمت في نجاح الموسم الأول من البرنامج الجديد على شاشة تلفزيون دبي وقناة دبي ون. مؤكدا الالتزام برؤية الإمارات واهتمامها بعلوم الفضاء والفلك.

وأعرب المشترك الإماراتي محمد أهلي، عن فرحته بالفوز بالنسخة الأولى من البرنامج، معلناً نيته التقدم إلى الدفعة الثانية من برنامج رواد الفضاء في الإمارات، وذلك بعد توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بفتح باب التسجيل أمام أبناء وبنات دولة الإمارات للتقدم للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة دولة الإمارات نحو الريادة في قطاع الفضاء وعلومه واكتشافاته.