ذياب بن محمد بن زايد يتوّج فائزي شوط «البيرق» في مهرجان الظفرة

المصدر: أبوظبي - وام

توّج سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، مساء أمس، الفائزين في شوط «البيرق» ضمن فعاليات النسخة الـ 13 من مهرجان الظفرة، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

حضر التتويج اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي، وفلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل، وسلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة وكبار ملاك الإبل في الخليج العربي.

نتائج

وأسفرت النتائج في شوط البيرق 30 للمحليات عن فوز منقية عزبة الإمارات بالمركز الأول للمرة التاسعة على التوالي، فيما جاءت في المركز الثاني إبل الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الثالث إبل الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الرابع إبل معالي علي بن سالم الكعبي، وفي المركز الخامس عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني.

وفي شوط البيرق 30 للمجاهيم حصلت إبل ساري بلوش براك المزروعي على المركز الأول، فيما جاءت في المركز الثاني إبل محمد صالح مجرن العامري، وفي المركز الثالث إبل الشيخة شيخة بنت ذياب بن سيف آل نهيان، وفي المركز الرابع إبل سعيد محسن حمد الفلاحي، وفي المركز الخامس إبل الشيخة فاخرة بنت ذياب بن سيف آل نهيان.

يذكر أن هذه الدورة كانت الأضخم منذ انطلاقة المهرجان، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيادة جوائز المهرجان بمبلغ 20 مليون درهم، لدعـم ملاك الإبـل لاقتنـاء أهـم السـلالات العربيـة الأصيلـة، وفتـح المجـال واسـعاً أمـام الأعـداد المتزايـدة مـن المشـاركين فـي مزاينـات الإبـــل التـــي يشـــهدها المهرجـــان، لتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المهرجان فـي دورته الحالية نحـو 60 مليـون درهـم، منها 52 مليوناً لجوائز مزاينة الإبل، و8 ملايين درهم لجوائز المسابقات التراثية المختلفة الأُخرى.

جوائز

وقدم مهرجان الظفرة بدورته الحاليّة للمشاركين والزوار مفاجآت كبيرة، حيث بلغ مجموع جوائزه أكثر من 1000 جائزة، وشهد أكبر تجمع لملاك الإبل من خلال مزاينة الإبل والتي تشمل 81 شوطاً خصص لها 695 جائزة، إلى جانب مئات الجوائز المخصصة للعديد من المسابقات والمزاينات التراثية والشعبية، وجوائز يومية مقدمة لزوار المهرجان من خلال الفعاليات المتنوعة في سوق الظفرة التراثي.

وشهد مهرجان الظفرة في دورته الحالية اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام الدولية، وذلك لما يشكله هذا الحدث البارز من أهمية استثنائية في الحياة الثقافية والتراثية لإمارة أبوظبي ولدولة الإمارات والمنطقة عموماً.

وأضحى المهرجان جسراً مهماً للتواصل الإنساني والثقافي والاجتماعي بين شعب دولة الإمارات وشعوب العالم، ونجح في الترويج للتراث الإماراتي الأصيل، وتعزيز جهود صونه والحفاظ عليه، ويسهم عاماً بعد آخر في وضع منطقة الظفرة على خارطة السياحة العالمية معرفاً بها وبتفاصيل ثقافتها وأصالتها وتقاليد أهل الإمارات.