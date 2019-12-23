«أكبر شاشة بتقنية الواقع المدمج».. إبداع إماراتي في لندن

المصدر: أبوظبي - البيان

حطمت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، الرقم القياسي لموسوعة غينيس العالمية، باستخدامها أكبر شاشة عرض بتقنية الواقع المدمج على الإطلاق، وذلك ضمن إطار الحملة الإعلانية الرائدة التي تقوم بها دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي لترويج عاصمة الإمارات العربية المتحدة وجهة سياحية عالمية للإجازات.

هذا واستعانت الحملة التسويقية بلوحة الإعلانات الشهيرة، التي يبلغ طولها 40 قدماً والمعروفة باسم أضواء بيكاديلي في قلب العاصمة البريطانية لندن، ما أدى إلى تحويل الشاشة إلى تجربة تفاعلية باستخدام تقنية الواقع المدمج لعرض أبرز وأشهر المعالم السياحية في أبوظبي.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «عند وضع تصورنا لهذه الحملة الإعلانية، كنا على يقين بأننا نريد أكثر من مجرد عرض تقليدي لأبرز معالم أبوظبي في واحدة من أشهر مناطق العاصمة البريطانية، لذا، كنا نتطلع إلى تجربة تفاعلية رائدة نحطم من خلالها الرقم القياسي لموسوعة جينيس العالمية لأكبر شاشة عرض باستخدام تقنية الواقع المدمج، واستمرت شاشة أضواء بيكاديلي بعرض أبرز معالم الإمارة بطريقة رائدة ومبتكرة حتى تاريخ 8 ديسمبر».

علاوة على تحطيم الرقم القياسي لموسوعة غينيس العالمية، صُممت شاشة الواقع المدمج لتمنح المارة تجربة تفاعلية. وأضاف الشيبة: «تم التقاط صور للزائرين بواسطة كاميرا جماعية عالية التقنية تُستخدم لأول مرة خصيصاً لهذه الحملة، بالقرب من النافورة الموجودة في الميدان، حيث تنقلهم إلى بعض من أبرز معالم أبوظبي السياحية، من بينها الوجهات العائلية مثل عالم فيراري أبوظبي، والحياة البرية في جزيرة صير بني ياس، وجامع الشيخ زايد الكبير».