الأرشيف الوطني يطلع وفداً أكاديمياً إسبانياً على صفحات من تاريخ الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع وفد من الطلبة وكبار الأساتذة من ثلاث جامعات إسبانية عريقة خلال زيارة للأرشيف الوطني على جوانب مهمة من تاريخ وتراث دولة الإمارات، وتجربتها الوحدوية الرائدة.

واطلع أعضاء الوفد على الأسس والمبادئ وقيم التعايش والتسامح التي بنيت عليها دولة الإمارات بجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين - طيب الله ثراهم - والتي تكشف مدى اهتمام دولة الإمارات بنشر ثقافة التسامح بين مختلف شعوب العالم، وتعزز القدرة على تقبل الآخر، واحترام التعدد الثقافي والفكري.

وتابع أعضاء الوفد - الذي تألف من 21 عضواً - محاضرة قدمتها الدكتورة عائشة بالخير مستشارة البحوث في الأرشيف الوطني سلطت فيها الضوء على الانسجام والتسامح، والمحبة والإيثار في دولة الإمارات.