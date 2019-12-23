«كلايم أبوظبي» يدشّن مستوى تجارب استثنائية جديداً

المصدر: أبوظبي- البيان

رفعت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية المميزة في دولة الإمارات، رصيدها من التجارب الاستثنائية، التي تقدمها لزوارها بعد افتتاح «كلايم أبوظبي» في 29 نوفمبر من العام الجاري.

ويشكل افتتاح «كلايم أبوظبي»، المرفق الترفيهي والرياضي الجديد، إضافة قيّمة إلى جزيرة ياس، وتعزيزاً لمكانتها بصفتها خياراً مثالياً للسياح والسكان، لقضاء عطلة مميزة والاستمتاع بأحدث العروض.

ويضم «كلايم» أكبر نفق هوائي للقفز الحر وأعلى جدار تسلق داخلي في العالم، الأمر الذي يوفر تحديات رياضية فريدة من نوعها لمحبي الأنشطة والمغامرات الرياضية. ومع الكشف عن أحدث وجهات الرياضة والترفيه فيها، تُضاعف جزيرة ياس قائمة الخيارات، التي تقدمها لزوارها من محبي التشويق والباحثين عن المزيد من النشاطات الترفيهية في أبوظبي.

ويوفر «كلايم» المرفق المثالي لمحبي المغامرة من كل الأعمار وبمختلف مستوياتهم، حيث يقدم لهم فرصة تجربة أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم بعرض 10 أمتار (32 قدماً) وارتفاع 32 متراً (104 أقدام)، بالإضافة إلى أعلى جدار تسلق داخلي في العالم بارتفاع 43 متراً (141 قدماً) وهو واحد من بين خمسة جدران، تقدم مستويات متفاوتة الصعوبة، لتناسب المبتدئين والمحترفين على حد سواء.

وتتيح الجزيرة لزوارها مجموعة واسعة من النشاطات الترفيهية المميزة ابتداء من تجربة أسرع أفعوانية في العالم، وركوب الأمواج، ولقاء الشخصيات الكرتونية المفضلة لديهم.

وتأتي إضافة «كلايم» إلى قائمة الوجهات التي تحتضنها جزيرة ياس في إطار جهود الجزيرة الدائمة لتقديم تجربة لا مثيل لها لزوارها، وتزويد الباحثين عن الإثارة بواحدة من أبرز تجارب القفز الحر الداخلي والتسلق عالمياً.

كما تضم جزيرة ياس مجموعة مميزة من الوجهات الترفيهية الفريدة مثل «عالم فيراري أبوظبي» و«ياس ووتروورلد» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» و«كلايم أبوظبي»، بالإضافة إلى ملعب ياس لينكس للغولف وشاطئ ياس، فضلاً عن المجموعة المتنوعة من الفنادق والمطاعم والمتاجر العالمية، التي تحتضنها الجزيرة.