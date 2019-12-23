«الخوار» تطلق «أحلام طيفه» بصوت عيضة المنهالي

أطلقت شركة الخوار أحدث أعمالها الغنائية تحت عنوان «أحلام طيفه»، بتوقيع شعري من الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، التي رسمت حروف هذه القصيدة في لوحة شعرية، اتسمت بعمق المشاعر، فجاء مطلعها بهذه الكلمات:

كله ولا فراق محبوبي.. ما أطيق بعده ولا فراقه كني بلا قلب مسلوبي.. ومن عاش من دون خفاقه؟ «أحلام طيفه» من غناء الفنان عيضة المنهالي، ومن ألحان عبدالله المعمري وتوزيع رائد سامي وهندسة الصوت: المهندس ماجد صالح ومكساج: المهندس حسين بركات، والإشراف العام على هذا العمل للشاعر علي الخوار، وفيديو وإدارة إنتاج العمل فكانت بلمسات علاء فياض، ومنتج منفذ شركة الخوار للإنتاج الفني. دبي - البيان

«أحلام طيفه» بصوت عيضة المنهالي..جديد شركة الخوار