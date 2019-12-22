مقتل أشهر رقاة الجزائر طعنا

المصدر: البيان الإلكتروني

هزّ خبر مقتل الراقي أبو مسلم بلحمر فجر اليوم الأحد ولاية غليزان بالجزائر، وما جاورها.

وحسب المعلومات التي تداولتها مصادر إعلام محلية، عُثر على الراقي المشهور مقتولا داخل مسكنه، وغارقا في دمائه بعدما وُجهت له عدة طعنات بالخنجر في أماكن متفرقة من جسده من قبل مجهولين لا يزالون في حالة فرار.

وأحاطت الشرطة المكان، وباشرت تحقيقاتها للقبض على الجناة.

وكانت عيادة الراقي بلحمر الجديدة قد تعرضت إلى تخريب كبير الأسبوع الماضي.

وكشف مدير مستشفى محمد بوضياف بولاية غليزان، كمال خفيف، تفاصيل وفاة أبو مسلم بلحمر البالغ من العمر 52 عاماً، وقال أنه تم استقبال الشيخ متوفيا بعد تعرضه إلى عدة طعنات، مشيرا إلى أن الضحية تم طعنه بالخجر من الأمام والخلف وكذا على مستوى القلب.