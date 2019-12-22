بالفيديو.. تقتحم حفل زفاف وتصفع العروس وتقول للعريس "أنا أحبك"

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

قاطعت امرأة حفل زفاف وبدأت في الصراخ على العريس وتطلب منه عدم الزواج لأنها "تحبه"، قبل أن تهاجم العروس.

ووفقاً لموقع الديلي ميل، تمت مشاركة الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وقيل بإنه قد تم تسجيله في حفل زفاف في مكسيكو سيتي بالمكسيك.

وتُظهر اللقطات السيدة التي لم يذكر اسمها وهي تقتحم قاعة الزفاف وتردد بصوت عالٍ: "ريتشارد لا يمكنك الزواج.. أحبك، لا يمكنك الزواج".

وحاول رجلين إبعاد المرأة ولكن دون جدوى إذ اتجهت نحو العروس محاولة صفعها فيما واصلت صراخها الهستيري.

واستمرت المرأة في الصراخ بينما سمع صوت العريس وهو يطلب من الحضور إخراجها.