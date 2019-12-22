قصة السعودي الذي أثار مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوزه بالسيارة

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر مقطع مؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي لرجل مسن أجهش بالبكاء بعد أن علم بفوزه بسيارة في مباراة التعاون والحزم الافتتاحية بدوري الأمير محمد بن سلمان، والتقطته الكاميرات وهو يتلقى الخبر من الجمهور.

وحسب موقع العربية الفائز صالح القضيبي إنه عاد إلى القصيم من الرياض لحضور مباراة التعاون الافتتاحية بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وفي طريقه إلى الملعب تعطلت سيارته. وأضاف: "دعوت الله أن أفوز بالسيارة ولم أصدق ذلك فذرفت الدموع فرحاً، وغادرت الملعب بعد الفوز بالسيارة، على أن أستلمها نهاية الموسم الحالي".

