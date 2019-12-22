بالصور.. ملكة بريطانيا تعد حلوى عيد الميلاد للقوات المسلحة

المصدر: وكالات

ظهرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا في صور فوتوغرافية مع ابنها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير وليام وحفيده الأكبر الأمير جورج أثناء تحضيرهم لحلوى (البودينج) لقدامى المحاربين في القوات المسلحة.

وكان الأمير جورج (6 سنوات) هو محور اهتمام أقاربه الأكبر وهو يحرك خليط الحلوى التي ترتبط بعيد الميلاد في وعاء.

ومثل المشهد العائلي لحظة سعيدة للملكة إليزابيث (93 عاما) بعد عام شابته المصاعب. فخلال الاثني عشر شهرا الماضية حصل زوجها الأمير فيليب على تحذير من الشرطة بعد حادث سير، وظهر الجفاء علنا بين حفيديها وليام وهاري، وأحاطت الانتقادات بابنها الثاني الأمير آندرو بسبب صلاته بالملياردير الأمريكي جيفري إيبستين الذي انتحر داخل زنزانة بسجن في نيويورك حيث كان محتجزا في اتهامات تتعلق بالاتجار بالجنس.

ويوم الجمعة قال قصر باكنجهام إن الأمير فيليب (98 عاما) نقل إلى المستشفى كإجراء احترازي للعلاج من حالة مرضية سابقة.