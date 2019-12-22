مهرجان الظفرة.. فعاليات ومسابقات تراثية شيقة وتفاعل نوعي للجمهور

المصدر: أبوظبي - وام

فعاليات ومسابقات تراثية، متنوعة وثرية، يقدمها مهرجان الظفرة 2019 في برامجه، حيث تستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها. وأكد عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، أن المهرجان، الذي يستمر حتى 25 ديسمبر الجاري، يشهد تظيم أنشطة تراثية شيقة ونوعية تحظى بمشاركات كبيرة من أبناء الإمارات ودول الخليج، بالإضافة إلى مشاركات عربية وأجنبية. وأشار المزروعي إلى أن هذه الدورة تحظى بدعم استراتيجي من ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ودائرة البلديات والنقل وشرطة أبوظبي وشركة أبوظبي للتوزيع والشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وراعي التواصل الاجتماعي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية «شركة نواة للطاقة وشركة براكة الأولى»، والداعمين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية واتحاد سباقات الهجن والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير».

سباق نهائي

وقد أعلن المهرجان عن الفائزين في السباق النهائي لبطولة السلوقي العربي التراثي، والتي أقيمت مساء أول من أمس في ميدان مدينة زايد لسباقات الهجن، حيث شهدت البطولة إقامة شوط للذكور وشوط للإناث لفئات الحص والأريش. وأوضح حمد الغانم، مدير بطولة سباق السلوقي العربي التراثي، أن سباق السلوقي العربي يعد من أكثر المنافسات التي تشهد رواجاً جماهيرياً ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، حيث شهد هذا العام منافسات قوية وسجل مشاركة 98 سلقاً في السباق التأهيلي تأهل منه 15 سلقاً من الذكور و15 من الإناث للمشاركة في السباق النهائي الذي تم إقامته مساء أمس.

كما شهدت مزاينة التمور في مهرجان الظفرة 2019 منافسات قوية بين المشاركين في فئات المزاينة الأربع «الفرض والشيشي والخلاص والدباس».

تفاعل الجمهور

وتألقت الفنانة عريب حمدان في الحفل الذي أقيم اخيرا ضمن المهرجان، على مسرح سوق الظفرة التراثي، وقدمت مجموعة من أغنياتها التي تحمل الطابع الإماراتي الأصيل وسط تفاعل كبير من الجمهور. وأعربت عريب عن سعادتها بالوجود في مهرجان الظفرة ولقاء جمهوره الكبير، متقدمة بالشكر إلى لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي لإتاحة الفرصة لها للمشاركة في هذا الحدث المهم.. مشيدة بما يشهده المهرجان من حسن تنظيم وما يقوم به من دور كبير في صون التراث الإماراتي والخليجي.

شمس تشارك

وتشارك شركة شمس التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في المهرجان، حيث تطلع الجمهور على مشاريعها ومبادراتها ومنها مركز الظفرة للابتكار. ويوفر مركز الظفرة للابتكار معلومات حول محطة شمس للطاقة الشمسية، وكذلك مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة ومشاريع الطاقة النظيفة في الدولة.

ويضم المركز الجديد تسعة أقسام تعليمية ومنطقة عرض خارجية ويحتوي على نماذج ومواد تفاعلية وعروض فيديو في أقسام متعددة.

معلومات تثقيفية

وقال ماجد العوضي المدير العام لشركة شمس، إن الشركة حريصة على مشاركة الجمهور المعلومات التثقيفية حول الطاقة الشمسية كمصدر نظيف لإنتاج الكهرباء.. موضحاً أن مركز الظفرة للابتكار منصة للابتكارات في مجال الطاقة الشمسية والنظيفة بشكل عام.

تصميم

صممت وأوجدت إدارة المهرجان، ضمن ركن المأكولات الشعبية التقليدية، مطاعم متنقلة ومناضد تراثية لزوار المهرجان، حيث تحوي قوائم الطعام أشهر الأكلات الشعبية. وقال عبد الله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات، إن الركن يلقى إقبالاً كثيفاً من الجمهور.