«دعم سلطان بن زايد للموروث» جوهر ملتقى شاعرات النبط

المصدر: العين - وام

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، ملتقى شاعرات النبط الثالث تحت عنوان «دور المغفور له الشيخ سلطان بن زايد في دعم الموروث الشعري» وذلك في مسرح مركز العين للمؤتمرات، ضمن الموسم الثقافي للمركز وفعاليات عام التسامح.

وتضمن الملتقى في عامه الثالث، أمسية شعرية ومعرضاً فنياً تراثياً، اشتمل على عدد من إصدارات نادي تراث الإمارات إلى جانب لوحات تشكيلية متنوعة.

وبدأت فعاليات الملتقى بعرض مرئي لقصيدة الشاعر أحمد بن هياي المنصوري الذي كتبها في رثاء المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله، ولاقت تفاعلاً كبيراً من حضور الملتقى.

وفي كلمتها الافتتاحية، تحدثت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، عن القيمة الكبيرة التي تركها المغفور له الشيخ سلطان بن زايد في نفوس أبناء الإمارات وجميع المهتمين بالتراث والثقافة والموروث الشعبي، حيث ظل دائما رجل التراث والثقافة، وصاحب الفضل العظيم في الحفاظ على موروثنا الشعبي.

أما الأمسية الشعرية التي جاءت في جلستين، فشهدت قراءات لشاعرات معروفات في الساحة الشعرية، الجلسة الأولى ضمت قراءات شعرية للشاعرة هنادي المنصوري، والشاعرة خاطرة النعيمي، والشاعرة مولاف، أما الجلسة الثانية فكانت للشاعرتين نايلة الأحبابي، ومريم النقبي حيث تحدثن جميعاً في قصائدهن عن دور المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في دعم الحركة الشعرية. وقرأت كل شاعرة عدداً من القصائد الوطنية، إلى جانب قصائد متنوعة عكست قدرة شعرية متقدمة للشاعرات. واختُتم الملتقى بتكريم مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث للشاعرات المشاركات، وضيوف الملتقى.