بالفيديو.. شاحنة تقتحم مطاراً دولياً حتى صالة استلام الحقائب

المصدر: البيان الإلكتروني

اقتحمت شاحنة تسير بسرعة جنونية مطاراً دولياً بولاية فلوريدا حتى صالة استلام الحقائب.

وتسبب الحادث بأضرار في منشآت المطار قدرت قيمتها بنحو ربع مليون دولار.

وأظهرت كاميرات المراقبة، لحظات اندفعت فيها شاحنة صغيرة من نوع "بيك أب" إلى داخل صالة استلام الحقائب في مطار ساراسوتا برادنتون، فجر الخميس، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وفي لقطات أخرى، تظهر المركبة وهي "تفجر" جدار الصالة، وصولا إلى مكتب الاستقبال، حيث كان هناك موظفان نجيا من خطر بدا قريبا جدا، وانبطحا فورا على الأرض وتناثر الحطام في أرجاء المكان.

وكشفت السلطات الأمريكية إن السائق، الذي شوهد قبل الحادث وهو يقود بتهور، اقتحم السياج الخارجي من المطار قبل الدخول إلى منشآته، وفقاً لسكاي نيوز.

ولم يعرف سبب التصرف الأهوج لقائد الشاحنة، أو ما إذا كان فعل ذلك تحت تأثير مخدر ما.